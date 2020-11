A bordo del Samsung Galaxy S21 Ultra non dovrebbe mancare la SPen, finora tipica della serie Note. Stando a quanto riportato da ‘ETNews‘, ormai la decisione sarebbe stata presa: le gamme Galaxy S e Note si fonderanno, per dare più spazio agli smartphone pieghevoli, su cui il produttore pare contare molto. Il colosso di Seul avrebbe già ordinato i digitalizzatori, necessari per poter usare la SPen per la conversione dei segnali analogici in digitali. L’anno prossimo potrebbe esserci posto per un unico modello della serie Note, ormai prossima alla pensione, e quindi un solo Samsung Galaxy Note 21 (prima la linea era stata confermata, poi smentita ed adesso riconfermata, ma nell’ambito di un esemplare soltanto).

La fusione delle gamme che fino a questo momento avevano agito separatamente creerà un vuoto in cui si inseriranno i dispositivi della serie Galaxy Z, di cui il prossimo dovrebbe essere il Samsung Galaxy Z Fold 3. Il produttore asiatico ha così deciso di innovare: ormai da troppo tempo l’offerta smartphone era rimasta sugli stessi livelli, era arrivato il momento di cambiare qualcosa in maniera decisiva. Il Samsung Galaxy S21 Ultra, dal canto suo, potrebbe supportare, e magari includere, la SPen, mentre dall’altro il Samsung Galaxy Note 21 venire fuori in un unico modello, segnando la fine della gamma nel 2021.

Per gennaio sono attesi i top di gamma della linea Galaxy S, in largo anticipo rispetto alla classica tabella di marcia, un po’ per arrestare l’ascesa incontrastata degli iPhone 12, un po’ per questo cambio di passo decisivo. Siamo sicuri che a molti utenti i Samsung Galaxy Note mancheranno, anche se effettivamente l’assenza verrà colmata dall’integrazione della SPen a bordo dei Samsung Galaxy S (alla fine la più grande differenza tra le line-up era proprio questa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.