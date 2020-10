Libague racconta È Andata Così, il suo primo libro autobiografico, scritto con il giornalista Massimo Cotto. Sarà disponibile dal 6 ottobre per un totale di 360 pagine al prezzo di 28 euro.

Canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo: tra aneddoti e retroscena, il Liga racconterà i suoi primi 30 anni di carriera.

Ad annunciare l’uscita del libro è stato lo stesso artista sul palco dei Seat Music Awards e nelle scorse ore lo ha fatto anche attraverso un video su Facebook nell’accennare al momento in cui ha avuto origine l’idea di raccontare se stesso all’interno di un libro, per la prima volta.

“È Andata Così è il primo libro sulla mia storia artistica, scritto insieme a Massimo Cotto”, anticipa il Liga che spiega la scrittura, capitolo per capitolo, durante il lockdown. “Ci passavamo i capitoli via mail durante il lockdown. In un periodo in cui non si poteva andare avanti più di tanto è stato naturale guardarsi indietro ed emozionarsi nel ripercorre i miei 30 anni”, ha raccontato.

Il lockdown, dunque, per Ligabue è stato particolarmente produttivo e nel momento in cui si è trovato in casa, senza possibilità alcuna di uscire e di portare avanti le sue attività quotidiane, ha iniziato a ripensare alla sua storia e alla sua carriera e ha messo tutto nero su bianco.

Per il cantante si tratta del primo libro in cui ha potuto approvare tutto. “Tutto quello che c’è scritto, la mia verità, fino all’ultima delle foto che sono veramente tante”, conclude, con l’invitare i fan a leggerlo e ad acquistarli dal prossimo 6 ottobre.

È Andata Così è edito da Mondadori e da oggi è disponibile in pre-order.

Il racconto inedito di Ligabue e di Massimo Cotto è accompagnato da un ricco apparato fotografico di 360 foto. L’appendice contiene tutta la discografia di Ligabue con tutte le copertine dei singoli, degli album, dei cofanetti, dei VHS, in modo da ripercorrere tutta la produzione musicale di Ligabue.

Il 19 giugno 2021 Ligabue sarà protagonista di 30 Anni In Un (Nuovo) Giorno, l’evento che celebra 30 anni di carriera alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo).