Katy Perry si veste da albero di Natale per annunciare, con gioia, di essere una delle prossime protagoniste di Disney Christmas Singalong. L’artista di Smile ha anche precisato: “Perché tagliare un albero se puoi essere un albero?”.

Il karaoke, per il quale si sono radunate alcune star di tutto il mondo, è andato in onda sulla Abc e ha proposto una playlist completamente a tema natalizio. Katy Perry ha scelto Cozy Little Christmas e I’ll Be Home for Christmas di Bing Crosby. Tra i tanti artisti, anche Andrea Bocelli che ha cantato Silent Night.

Nel 2020, Katy Perry è anche diventata mamma per la prima volta di Daisy Dove. La sua gravidanza è stata ampiamente testimoniata sui social attraverso immagini e commenti, fino al parto che è stato annunciato sulla pagina ufficiale di Unicef del quale l’artista e Orlando Bloom sono ambasciatori.

L’artista ha anche rilasciato un album che ha anticipato con il rilascio del singolo Smile, titolo del nuovo disco nel quale è contenuta una dedica a sua figlia in What Makes A Woman, pubblicato come brano promozionale poco prima dell’uscita di Smile.

In questi mesi di impegni personali e professionali, Katy Perry si è anche lasciata andare a qualche confessione privata, che ha riguardato un lungo periodo trascorso in depressione. L’artista aveva specificato di essere uscita da qualsiasi disagio, anche grazie all’aiuto dei farmaci, e di essere ora completamente libera dai suoi demoni. L’artista aveva inoltre dichiarato di aver avuto difficoltà ad ammettere di essere ricorsa ai farmaci per curare la depressione dalla quale è guarita.

Per Katy Perry, la maternità è stata motivo di rinascita personale e professionale, con un album che ha pubblicato subito dopo la quarantena e che ha terminato in un insolito studio di registrazione che aveva allestito all’interno della sua auto.