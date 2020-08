Katy Perry rilascia What Makes A Woman, brano promozionale dall’album Smile

Katy Perry rilascia What Makes A Woman, nuovo brano promozionale da Smile che sarà rilasciato il 28 agosto prossimo. La canzone segue la pubblicazione di Smile, title track dell’album di prossima pubblicazione.

L’uscita dell’album era stata annunciata per il 14 agosto, ma la data che è stata resa ufficiale è quella del 28. Nota anche la tracklist con 12 brani da solista, lanciati dall’accoglienza poco soddisfacente del primo singolo.

Oltre all’impegno con l’album, Katy Perry sta anche per diventare madre per la prima volta. L’artista aspetta una bambina dal suo compagno Orlando Bloom, che nascerà nelle prossime settimane. La coppia ha già scelto la madrina, individuata nell’attrice Jennifer Aniston.

L’artista aveva anche dichiarato di aver attraversato alcuni momenti difficili legati a una forte depressione, favorita dai mesi trascorsi in quarantena. Katy Perry si è anche dedicata alla musica, con l’uscita imminente dell’album al quale ha lavorato con particolare attenzione dopo che il lavoro precedente non aveva dato i risultati sperati.

Il racconto della depressione è tornato sulle colonne dei giornali, ai quali ha dichiarato di essersi vergognata di aver avuto bisogno di assumere dei farmaci per curarsi. Katy Perry ha spiegato anche di aver risentito dell’avanzare dell’età, poiché “a 30 anni cambia tutto”.

“Ho rotto con il mio ragazzo. Le mie aspettative non sono state soddisfatte e il mondo non ha voluto sentire nulla da me. Come se mi avessero detto: ‘Basta. Grazie mille. Ci hai dato qualcosa e siamo a posto così’. Non sono riuscita ad alzarmi dal letto per settimane, sono diventata clinicamente depressa e ho dovuto prendere dei farmaci per la prima volta in vita mia”.

Le ultime settimane prima del rilascio dell’album sono state dedicate alla famiglia, come hanno mostrato alcune foto scattate su una spiaggia della California. L’arrivo del disco è ormai imminente.

[Verse 1]

Is it the way I talk sweet?

The way my skin is soft?

Or how I can be a bitch?

Make you keep your fingers crossed?

Is it the way that I praise you?

The way that I please you?

Or how fast I change my mind

And get scared that I might leave you?

[Chorus1]

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

[Verse 2]

Is it the way I cut my hair

And put no makeup on?

I feel most beautiful

Doing what the fuck I want

Is it that my intuition

Is never really off?

I need tissues for my issues

And Band-Aids for my heart

[Chorus1]

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

[Post-Chorus3]

Oh, oh-oh, oh, oh-oh

Oh, oh-oh, oh, oh-oh

That’s what makes a woman to me

Oh, oh-oh, oh, oh-oh (Oh yeah, yeah-yeah)

Oh, oh-oh, oh, oh-oh

[Outro4]

Is it the way we keep

The whole world turning

In a pair of heels?

Yeah, that’s what makes a woman

(There it is, Katheryn)