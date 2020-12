Ora che le acque iniziano a chetarsi Heather Parisi parla di Maradona in un post su Instagram. La showgirl, infatti, si è vista attaccata indirettamente sui social quando un utente ha commentato un post del figlio Dylan Maria di 10 anni facendo riferimento a un flirt tra la mamma e il Pibe de Oro.

Tra i commenti dei personaggi dello spettacolo sulla morte del campione argentino, infatti, mancava ancora quello della voce di Cicale che fino alle ultime ore si era chiusa in un rispettoso silenzio. L’attacco indiretto arrivato sul profilo del figlio, però, ha smosso nell’animo di Heather Parisi la volontà di prendere la parola. Il taglio della provocazione era nel tipico stile di chi viene “bloccato perché dice la verità”.

“Sarà triste la tua mamma. È morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona… dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità… baci… se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt… peccato che lui fosse sposato però… “

Dylan Maria, ricevuto quel commento, si è rivolto alla madre per avere delle spiegazioni. Le parole con cui Heather Parisi parla di Maradona sono rivolte al figlio e raccontano questi tempi in cui tante persone con la vita monotona si sentono in diritto e dovere di giudicare un personaggio famoso, “colpevole” di avere tanto seguito e di avere una vita personale nota al gossip.

Il commentatore, infatti, sostiene che che Heather Parisi sia stata amante di Diego Armando Maradona nonostante il matrimonio del campione argentino con Claudia Villafane. Di questo rumor non è mai stata data conferma né smentita, specialmente dai due diretti interessati. Heather Parisi oggi vive ad Hong Kong e dopo la morte del Pibe de Oro si ritrova a rendere conto del suo passato a perfetti sconosciuti che mettono il dito in argomenti personali.

Nel messaggio in cui Heather Parisi parla di Maradona per la prima volta leggiamo, tra le righe, una sorta di messa in guardia da un mondo di haters pronti a sparare a zero contro le persone, dalla comodità di un confronto in absentia.