Dopo l’ennesimo atto di tensione a seguito del divorzio, Federico Fashion Style denuncia l’ex moglie Letizia Porcu e affida il racconto ai social. L’hairstylist dei vip lo ha raccontato nelle storie Instagram, commentando la vicenda e mostrandosi di fronte alla caserma dei carabinieri di Anzio. In un messaggio scritto, inoltre, si rivolge proprio all’ex moglie per condannare il suo comportamento. Cos’è successo?

Federico Fashion Style denuncia l’ex moglie

“Spero che nessuno di voi possa passare ciò che sto passando io”. Così inizia la lunga sequenza di storie Instagram pubblicate da Federico Fashion Style nel pomeriggio del 6 gennaio 2023, giorno della Festa della Befana. “Neanche al peggior nemico si può augurare tutto ciò”.

Federico Lauri – questo il nome all’anagrafe del parrucchiere dei vip – rimane sul vago, e con una scritta a caratteri bianchi su sfondo nero aggiunge:

“Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia di vita, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere cuore e pensa che tutto il male che fai, non lo fai a me ma a una piccola anima innocente“.

È subito chiaro che l’hairstylist stia parlando della figlia, la piccola Sophie Maelle di 5 anni, e dell’ex moglie Letizia Porcu. Secondo le prime intuizioni, il parrucchiere dei vip si sarebbe recato dai carabinieri di Anzio nel giorno della Befana per un problema con l’ex moglie. I due sono sempre più ai ferri corti, specie da quando è emerso che Letizia ha intrapreso una nuova relazione.

Tuttavia, a fare chiarezza ci ha pensato Deianira Marzano, esperta di gossip e amica di Federico Fashion Style, che su Instagram ha fatto chiarezza dopo aver sentito al telefono Federico Lauri.

La spiegazione

Brevemente, Federico Fashion Style avrebbe dovuto passare il giorno della Befana con la piccola Sophie Maelle, quindi sarebbe dovuto rientrare da Milano per andare ad Anzio. Ad Anzio, tuttavia, non erano presenti né Letizia Porcu né la loro figlia, e il parrucchiere non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dall’ex moglie. Per questo ha scelto di rivolgersi alle autorità.

Ecco il racconto di Deianira Marzano:

“Federico aveva preso accordi con l’ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio, ma lei invece è andata a Roma e a casa non c’era nessuno (senza avvisare). Lui tornava stanco da Milano per lavoro e l’ex moglie non ha risposto al telefono né ai messaggi. Forse lei doveva rimanere a Roma per comodità sue (non so), ma la piccola oggi e domani sarebbe dovuta stare con Federico. La piccola ci sarà rimasta malissimo, lui ovviamente ha sporto denuncia“.

Quindi:

“Ho preso a cuore la vicenda di Federico. Perché lo conosco da anni, dai tempi di Casa Signorini e non ci siamo mai persi di vista. I soldi non fanno la felicità, ma lo fa vedere i nostri figli felici. Lui non farebbe mai mancare nulla a sua figlia, la sua ex dovrebbe capire che quando due non sono più insieme, come fanno milioni di mamme sulla terra, si va a lavorare! Anche se non hanno mai lavorato, non si possono chiedere cifre da capogiro. Non si può pretendere più del dovuto e usare i bimbi come alibi!”.

In una serie di nuove storie Instagram, Federico Fashion Style ha ringraziato tutti i follower per la solidarietà ricevuta.

