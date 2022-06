Diego Armando Maradona amava Napoli e Napoli amava Maradona ma non tutti sanno che quando il campione era ancora in vita aveva conosciuto Gigi D’Alessio e ci aveva anche collaborato. L’omaggio di Gigi D’Alessio a Maradona in Si Turnasse A Nascere risuona in Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Rai1 venerdì 17 giugno: è il suo modo di ricordare il compianto amico alla sua festa per i 30 anni di carriera.

“Quando la sentì si mise a piangere”, ricorda Gigi D’Alessio. Maradona si era rispecchiato molto in quella storia che Gigi aveva raccontato nel testo, pur non ispirandosi a lui. Gli chiese allora di poter prendere parte al videoclip ufficiale che avrebbe realizzato da lì a poco e così fu: Gigi D’Alessio volò a Dubai per registrarlo con il campione.

“Questa canzone parla proprio della mia vita”, gli aveva confessato Maradona. L’omaggio di Gigi D’Alessio a Maradona in Si Turnasse A Nascere il 17 giugno è con Alessandro Siani, in duetto.

Testo Si Turnasse A Nascere di Gigi D’Alessio con Maradona

Testo di Gigi D’Alessio – Testo di Si turnasse a nascere © Ggd Edizioni Srl

E si turnasse a nascere

Io nu scigliess a ttè

Vuless natu cor

No chist mbiett a mmè

Nu cunsumass o tiemp camgg pers a te penzà

E po nun te cercasse perché nun ce stess nient a ce truvà

E si turnass a nascere

Io po sapess già

Chi me regal o ben

E chi so vò arrubbà

Sta vit me servess sulament pe mparà

E si turnass a nascere sapess addò nun essa cchiù sbaglià

Nient

Vuless nu tener nient

Pe verè che facess sta gent

Che parl e nu dice maje niente

Ma pigl sultant e maje niente te rà

Nisciun

Juorn

Vuless murì pe nu juorn

Pe verè chi me sta semp attuorn

Pe sapè si m giren e spall

O ce sta coccherun che chiagne pe mmè

E si turnass a nascere

Mammà mo stess ccà

E tutt chilli vase

Mo me turnass a dà

Vuless chella cas

Sulament pe guardà

A luna ca se trucc e po’ se specchia rind o mare e sta città

Niente vuless nu tener niente

Pe verè che facess sta gent

Che parl e nu dice maje niente

Ma pigl sultant e maje niente te rà

Nisciun

Juorn

Vuless murì pe nu juorn

Pe verè chi me sta semp attuorn

Pe sapè si me giren e spall

O ce sta coccherun che chiagne pe mmè

E si m’addorm

Mo già saccio ca manc ind e suonn ce sta a verità

E bucij nun e vogl cuntà

Pecchè aropp cchiù mal me fà

Vita

Ca si tuorn a venì nata vot

Famme nascer addò song nat

Puort pur a chi a me m’ha crisciut

E chi m’ha fatt chiagner assaje nu ma fa cchiù verè

