La serie Maradona: Sogno Benedetto, entrata in produzione prima della morte di Diego Armando Maradona lo scorso 25 novembre, ha finalmente una data d’uscita su Amazon Prime Video. Anzi, più date, visto che sarà distribuita in maniera scaglionata tra fine ottobre e novembre 2021.

Il trailer della serie Maradona: Sogno Benedetto fornisce un primo sguardo a questo biopic a puntate, che ricostruisce la storia di uno dei più grandi campioni del pallone di tutti i tempi: il racconto parte dall’infanzia poverissima a Villa Fiorito, in Argentina, passando per l’ingresso nel Barcellona che ha rappresentato la svolta per la sua carriera, fino agli anni di successi ed eccessi trascorsi a Napoli e alla vittoria dei Mondiali in Messico nell’86 con la sua nazionale.

La serie Maradona: Sogno Benedetto è una coproduzione internazionale che ha visto impegnate BTF Media, Dhana Media e Latin We: per ripercorrere la vita del Pibe de Oro nelle sue fasi cruciali, è stata girata tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, coinvolgendo diversi team creativi in ciascun Paese. Alejandro Aimetta, showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, è stato anche uno degli sceneggiatori insieme a Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. Roger Gual ha diretto gli episodi girati in Spagna, mentre per gli episodi ambientati in Italia l’onore di raccontare lo storico numero 10 del Napoli è toccato al partenopeo Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili e Il Vizio della Speranza. Anche il cast si è evoluto per raccontare le varie fasi della vita di Maradona, con l’alternanza di tre attori – Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt – per interpretarlo da ragazzino, da giovane e da adulto.

La serie Maradona: Sogno Benedetto debutterà a fine ottobre a livello internazionale su Amazon Prime Video, ma sarà distribuita nell’arco di un mese circa: il 29 ottobre usciranno i primi 5 episodi della serie, seguiti dal sesto e dal settimo il 5 novembre. Gli ultimi tre, invece, saranno disponibili sulla piattaforma rispettivamente il 12, il 19 e il 26 novembre.