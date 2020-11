Ci sono diverse offerte che dobbiamo prendere in considerazione oggi 30 novembre, in occasione del Cyber Monday 2020 di Amazon, alla luce del prezzo che è stato fissato per i vari iPhone 11 Pro ed iPhone 12. Come stanno realmente le cose? Dopo le promozioni che abbiamo preso durante lo scorso fine settimana, cerchiamo di capire come si stiano mettendo le cose stamane per gli utenti che hanno nel mirino un nuovo prodotto Apple. Anche perché determinati prezzi potrebbero essere messi da parte per un po’ di tempo a partire da domani.

Il Cyber Monday 2020 di Amazon per chi desidera iPhone 11 Pro ed iPhone 12

Quali sono i prezzi fissati da Amazon per il Cyber Monday 2020 con questi device? L’offerta più interessante si concentra senza ombra di dubbio sull’iPhone 11 Pro. Come si può notare dal box che segue, infatti, la versione da 64 GB di colore verde questa mattina risulta disponibile a 869 euro. Oltre 300 euro di risparmio rispetto al costo che era stato proposto al pubblico al momento del suo lancio sul mercato. Tra l’altro, si tratta di una promo Prime, con spese di consegna azzerate e tempi di consegna rapidissimo.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Verde Notte Display super retina xdr da 5,8" (oled)

Resistente alla polvere e all'acqua (4 metri fino a 30 minuti, ip68)

Leggero risparmio anche per chi sta pensando di portarsi a casa un iPhone 12. Con il Cyber Monday 2020 di Amazon, infatti, gli utenti possono procedere con una spesa di 929 euro. Sto parlando della variante di colore bianco, con 64 GB di memoria RAM. Anche qui abbiamo il bollino “Prime”, coi plus menzionati in precedenza in fase di consegna per il pubblico interessato.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Dunque, valutate con grande attenzione le nuove offerte di Amazon per iPhone 11 Pro ed iPhone 11, in occasione di un evento atteso come il Cyber Monday 2020. Che ne pensate? Vale la pena procedere con l’ordine di questi prodotti, stando ai prezzi trapelati stamane?