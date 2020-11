Ancora storditi dalla valanga di offerte per il Black Friday di ieri 27 novembre, non bisogna dimenticare che il Cyber Monday 2020 sarà di scena tra soli 2 giorni ossia lunedì 30 novembre. Le promozione saranno protagoniste sia su Amazon ma anche presso le catene di elettronica come Mediaworld. Le possibilità di risparmiare soprattutto su prodotti di elettronica dureranno ancora per svariate ore, meglio dunque prepararsi per cercare di approfittarne nel migliore dei modi.

La lunga settimana di offerte Black Friday su Amazon non si concluderà nella giornata di domani, domenica 29 novembre ma appunto lunedì 30 novembre. Il Cyber Monday 2020, per il popolare e-commerce, si aggancerà perfettamente a tutte le promozioni già in corso. Oltre a tutte quelle ancora valide pure raccontate nei nostri speciali, è giusto segnalarne almeno un altro paio ora di scena.

In attesa che il Cyber Monday 2020 proprio su Amazon ci regali una nuova occasione di risparmio, ecco appunto che anche oggi 28 novembre è possibile risparmiare su 2 oggetti hi-tech più che desiderati in questo momento. Il primo è il fitness tracker Xiaomi Mi Band 5 che scende al valore commerciale di 30,55 euro pure in queste ore, divenendo di fatto una nuova occasione dello store. Tutt’altro budget ma ad un costo sempre ribassato per gli standard degli ultimi tempi è riservato al melafonino iPhone 11 Pro da 256 GB. Per acquistare l’esemplare Apple saranno ora sufficienti solo 850 euro.

Offerta Apple iPhone 11 Pro 256GB Grigio Siderale (Ricondizionato) Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e...

Oltre al Cyber Monday 2020 Amazon, non mancherà all’appello anche quello organizzato da Mediaworld. La catena di elettronica da tempo ha chiarito che per la speciale giornata di shopping per la categoria elettronica saranno previste promozioni dedicate. Sulla specifica pagina del sito del rivenditore, non mancano già alcuni dettagli sulla prossima ricorrenza. Occhio dunque soprattutto agli sconti online che non mancheranno per nuovi e vecchi clienti: particolari offerte saranno proposte dalle 00:00 di lunedì 30 novembre appunto e proseguiranno per 24 ore fino alle 23:50 della stessa giornata.