In queste ore è diventato nuovamente caldo il tema delle accuse di stupro per Maradona prima del suo decesso. Una questione che va chiarita, per completezza d’informazione e non per prendere le parti dell’uno o dell’altro schieramento. Già, perché dopo la bufala dell’uomo del selfie che sarebbe stato ritrovato morto in un cassonetto di Buenos Aires, come riportato nel weekend, a tenere banco oggi 30 novembre solo le parole di Paula Dapena. Vale a dire la calciatrice del Viajes Interrias FF, che ha deciso di non osservato il minuto di silenzio in memoria del Pibe de Oro.

Cosa sappiamo sulle accuse di stupro per Maradona dopo le dichiarazioni di Paula Dapena

Oltre al gesto, forte e significativo come si nota nella foto ad inizio articolo che ha fatto rapidamente il giro del mondo, ci sono anche alcune sue esternazioni che hanno fatto tornare di moda le presunte accuse di stupro per Maradona. Cosa sappiamo a tal proposito? Partiamo col dire che Paula Dapena ci sia andata giù pesante, affermando quanto segue:

“Non mi sembra che sia stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di queste violenze. Se non meritano un minuto di silenzio loro, allora io non sono disposta a osservarlo per ricordare un violentatore“.

Dunque, diventa importante capire cosa ci sia di vero dietro le accuse di stupro per Maradona, scavando nel web. Effettuando una ricerca in rete, mi sono imbattuto in un articolo di La Stampa del 2017. In quel caso, infatti, ci fu uno scambio di accuse tra l’argentino e la reporter russa Katerina Nadolskaya. Lei dice che El Pibe de Oro ci provò in modo evidente, mentre il suo staff affermò pubblicamente che fu la donna a spogliarsi al suo cospetto. In ogni caso e senza voler in alcun modo minimizzare l’accaduto, non furono denunciati episodi di violenza e la cosa finì lì.

Al momento non ho recuperato altri elementi che potrebbero indurmi a parlare di accuse di stupro per Maradona. Nessuna presa di posizione, come accennato in precedenza, ma una semplice ricerca che, per ora, ha fatto emergere solo i fatti appena riportati.