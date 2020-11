Attenti alla bufala titolata ucciso uomo selfie Maradona morto, che sta facendo già il giro dei social un po’ dappertutto tramite un video in cui viene esibito il ritrovamento di un cadavere a Buenos Aires all’interno di un cassonetto della spazzatura. Si può parlare di bufala titolata ucciso uomo selfie Maradona morto in quanto il soggetto, per quanto deprecabile e condannabile sia stato il suo comportamento (insieme a quello di almeno altri due individui che lo accompagnavano, ndr.) in occasione della vestizione del feretro del Pibe de Oro per la celebrazione funebre che lo attendeva, al momento risulta vivo e vegeto, sebbene non se la stia passando proprio benissimo (è stato innanzitutto licenziato con giusta ragione, e pare stia ancora ricevendo minacce di morte dopo quanto fatto).

A Buenos Aires sembrerebbe aperta una vera e propria caccia all’uomo, essendo stato il soggetto più in carne identificato grazie a dei post trapelati per vie trasverse. Resta comunque valida la pista della bufala titolata ucciso uomo selfie Maradona morto, in quanto il video che sta girando sui social in questo momento non c’entra assolutamente nulla con lui (trattasi di un cadavere rinvenuto in un cassonetto a marzo scorso, come confermato all’epoca dal portale ‘andigital‘).

Archiviata la questione della bufala titolata ucciso uomo selfie Maradona morto, speriamo che le Forze dell'Ordine riescano a mettere tutto a tacere, e che tutta questa storia disgustosa trovi presto la sua fine, per la sicurezza dell'individuo (che ha giustamente perso il proprio posto di lavoro per l'atto deplorevole di cui si è macchiato) e per l'immagine della leggenda argentina, che non merita assolutamente di essere infangata con fatti di così pessimo gusto.