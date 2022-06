Una strana storia su Chiara Iezzi e la violenza è comparsa sui social, e la penna è proprio dell’ex corista degli 883 ed ex componente del duo Paola e Chiara. La cantante, ora attrice, ha pubblicato un selfie e uno sfogo che stanno facendo preoccupare i fan.

Fino a poche ore fa, l’ultimo post pubblicato da Chiara Iezzi risale al 20 gennaio 2022. Era un semplice scatto senza didascalia, a parte un cuore giallo. Un frame, probabilmente, di un self-tape che l’ex cantante stava registrando e di cui aveva documentato i retroscena in un post di due giorni prima.

Chiara, infatti, ha scelto di continuare la sua carriera come attrice dopo aver frequentato la scuola di recitazione. Oggi vive tra Milano e Los Angeles e ha debuttato al cinema nel 2013 per il film I Corpi Estranei di Mirko Locatelli in cui è comparsa in un cameo.

Lo split artistico dalla sorella Paola è avvenuto nel 2013, ma senza litigi. Le due artiste hanno sempre dichiarato che la scelta era dovuta alla necessità di intraprendere percorsi diversi. Da gennaio 2022, tuttavia, Chiara Iezzi non è più comparsa sui social.

Oggi, lunedì 20 giugno 2022, Chiara Iezzi è tornata su Instagram e ha postato un selfie con un messaggio criptico per alcuni, fin troppo chiaro per altri. L’attrice parla di violenza e lo fa con queste parole:

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me“.

L’artista non dice altro, ma queste parole bastano per scatenare la preoccupazione dei fan. “Che succede, Chiarina?”, le scrive l’attrice Michela Andreozzi. Chiara Iezzi risponde: “Periodo un po’ così, spero tanto passi”. Sempre Chiara, in un commento, ringrazia tutti per i messaggi.

Tra i commenti troviamo quello della sorella Paola, che pubblica un cuore e un simbolo di incoraggiamento. Lo sfogo di Chiara Iezzi con quel riferimento alla violenza si chiude così, con poche parole e una richiesta che tutto questo finisca. Non è dato conoscere altri dettagli.

