Nell’attesissima puntata finale di Tu Sì Que Vales sotto i riflettori non ci sarà soltanto il vincitore assoluto della stagione. Al Teatro 8 degli Studi Titanius Elios di Roma ritornerà anche Gerry Scotti, in tempo per le ultime battute dopo il ricovero in ospedale a seguito dell’infezione da Covid-19.

La finale di Tu Sì Que Vales andrà in onda questa sera, sabato 28 novembre, in diretta su Canale 5. Il vincitore porterà a casa il montepremi di 100mila euro e sarà eletto esclusivamente dal pubblico che potrà votare comodamente da casa in tre modalità: tramite SMS, dall’app ufficiale di Mediaset Play e anche sul sito Witty TV.

La giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, assegnerà invece il Premio TIM da 30mila euro a uno degli 11 finalisti di TIM Vision.

I 16 finalisti che si contenderanno il montepremi sono Wesley Williams, monociclista, l’acrobata Ramon Kathriner che eseguirà la Ruota della Morte, Liina Aunola che si è conquistata il soprannome di “signora delle liane”, il ventriloquo Andrea Radicchi, Kyle Cragle, ginnasta, il comico Dino Paradiso e il gruppo di acrobati Catwall Acrobats. Ritroveremo ancora Ambra & Yves, coppia di acrobati

Ci sarà ancora spazio per la musica con il giovanissimo batterista Alessandro Baviera di soli 5 anni, il ballerino di flamenco El Yiyo, Daniele Primonato che canta e suona la chitarra e il geniale pianista Cristiano Pietrangeli. Ancora, partecipa la famiglia tutta musicale di Marco, Rita e Tommaso Quaranta. Non mancherà l’eccezionale pianista di 81 anni Nenina Peroni. Ritroveremo anche la coppia danzante di Dakota e Nadia. Ci sarà anche il mago Andrea Paris.

In palio anche un buono viaggio destinato alla “Scuderia Scotti” composta da Nicola Da Bari, Antonio Sorice e Giovanni Bruno. La conduzione della finale di Tu Sì Que Vales è affidata a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.