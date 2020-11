Gerry Scotti lascia l’ospedale dopo alcuni giorni trascorsi all’Humanitas di Rozzano. Le condizioni del conduttore pavese si erano aggravate tanto da rendere necessario il ricovero. La sua situazione è migliorata rapidamente, tanto da essere dimesso nelle ore scorse.

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

Tra i primi a commentare il post di Gerry Scotti, che ha affidato a Instagram, è stato l’amico Rudy Zerbi che si è detto lieto di poterlo ritrovare molto presto. Intanto, sono terminate le puntate inedite di Caduta Libera che si ferma per dare spazio alle repliche. Sul fronte Tu Sì Que Vales, potrebbe esserci la presenza di Gerry Scotti in caso di tampone negativo.

Gerry Scotti aveva annunciato di essere stato risultato positivo al tampone a seguito di un controllo obbligatorio effettuato prima della registrazione di Tu Sì Que Vales. Le sue condizioni si sono poi aggravate fino a richiedere il ricovero in ospedale, che ha lasciato nelle scorse ore dopo alcuni giorni di degenza.

Tra i conduttori TV, anche Carlo Conti ha dovuto cedere il passo al Coronavirus che l’ha tenuto fermo per una puntata di Tale e Quale Show. Il presentatore è tornato a condurre da casa dopo alcuni giorni trascorsi al Careggi, a seguito della comparsa dei sintomi legati al Covid.

In questa giornata di buone notizie, si aggiunge anche quella della vicina guarigione di Iva Zanicchi che era finita all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale da Covid. L’artista è stata appena dimessa e ha ringraziato il personale sanitario che le è stato vicino in questi giorni complicati, con un video che ha voluto condividere sui suoi social.