Sono stati svelati i primi eliminati del serale di Amici 2022: nella prima puntata della fase conclusiva del programma sono 2 i concorrenti che interrompono il percorso verso la vittoria.

Tre le manche del primo appuntamento con il serale di Amici 2022, due i concorrenti che lasciano il Talent show già durante la prima puntata in onda sabato 19 marzo, in differito. Ricordiamo infatti che anche quest’anno il serale di Amici viene trasmesso successivamente alla registrazione e non in diretta.

Un cantante ed una ballerina sono i primi eliminati del serale di Amici 2022.

Nella prima manche è stata eliminata la ballerina Alice, con eliminazione diretta, mentre nella seconda parte del serale è stato eliminato il cantante Gio Montana, in seguito una impegnativa sfida contro il compagno di squadra Christian. “So che fossi entrato a settembre tante cose sarebbero andate diversamente. Sei stato bravo, hai fatto in un mese progressi da gigante”, le parole della conduttrice a Gio Montana.

Dei 18 concorrenti giunti al serale nelle tre squadre, sono rimasti in 16 dopo il primo appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi. Le squadre sono così composte, dopo la prima puntata del 19 marzo: 6 concorrenti per il team Cuccarini-Todaro, 5 concorrenti per i team Celentano-Zerbi e Peparini-Pettinelli.

Le squadre del serale di Amici 2022

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vedremo gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena, Christian e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vedremo i ballerini Carola, Leonardo e Michele e i cantanti Lda, Gio Montana, Luigi e Calma.