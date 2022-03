Inizia la fase serale di Amici di Maria De Filippi, che nell’edizione 2022 vedrà in sfida i concorrenti in 3 squadre guidate da una coppia di docenti del programma. Il Talent show giunge alla fase conclusiva e la prima puntata è fissata per sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5 con la guida di Maria De Filippi.

Saranno 18 i concorrenti a darsi battaglia fino alla metà del mese di maggio, divisi in tre gruppi da 6 concorrenti ciascuno.

Le squadre sono già note, così come la giuria. I tre giudici che si troveranno a commentare e valutare le esibizioni di canto e di ballo sono Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Nessun cambiamento in giuria rispetto alla passata edizione.

I concorrenti al serale di Amici 2022

18 sono gli allievi che si contenderanno la vittoria al serale di Amici 2022: 9 sono i ballerini ammessi e 9 i cantanti, per una sostanziale parità tra le due discipline.

Per il canto vedremo: Aisha, Albe, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, LDA, Luigi e Sissi.

Per il ballo sono in gara: Alice, Carola, Christian, Dario, John Erik, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena.

Gli ospiti del Serale di Amici, 19 marzo

Come è ormai tradizione, negli studi del serale di Amici, Maria De Filippi accoglie sempre numerosi ospiti. Li sceglie tra i cantanti più apprezzati del momento e tra i comici più talentuosi, ai quali viene affidato il compito di intrattenere il pubblico tra le manche delle serate.

Nella prima puntata del serale di Amici di sabato 19 marzo vedremo la cantante Elisa e l’attore comico Nino Frassica.