Gerry Scotti positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio è il noto conduttore di Canale5, che ha voluto informare personalmente il suo pubblico. Queste le sue parole, affidate ai suoi canali social:

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”

Il conduttore lombardo ha raccontato di essere affetto da sintomi lievi e di essere sotto controllo del medico. Gerry Scotti ha poi voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che stanno affrontando il Coronavirus: “Prima o poi dovremmo prendercelo tutti, anche se pensiamo che non ci capiterà mai”.

Nessuna infrazione delle regole, per Gerry Scotti, che ha scoperto di essere positivo attraverso il tampone fatto prima delle registrazioni di Tu Sì Que Vales: “Sono stato attento, non vedo gli amici e nemmeno mio figlio. Ho sintomi lievi, mi sento le ossa rotte e un po’ di febbre. Se non ci fosse il Covid avrei pensato a una normale influenza”.

Per il momento, non si conoscono le sorti della prossima puntata di Tu Sì Que Vales che potrebbe comunque andare in onda senza Gerry Scotti. Il tampone effettuato prima di partire ha rivelato la sua positività, sebbene con sintomi lievi, che potrebbe risolversi tra qualche settimana.

Gerry Scotti non è il primo volto noto della tv ad aver contratto il virus. Tanti sono i personaggi famosi ad aver fatto i conti il Covid, come Federica Pellegrini ma anche Mara Maionchi, attualmente ricoverata a Milano. Nel recente DPCM annunciato dal Premier Conte, sono sospesi tutti gli spettacoli, con una nuova chiusura dei teatri e dei cinema che avevano riaperto in sicurezza dopo il 15 giugno.

Attualmente, Gerry Scotti è impegnato con le nuove puntate di Caduta Libera, oltre che con la nuova edizione di Chi Vuol Essere Milionario e di Tu Sì Que Vales, che divide con Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.