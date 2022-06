Anche Matthew Morrison è incappato in un episodio sgradevole che rischia di segnare la sua carriera. L’ex insegnante Will Schuester di Glee, qualche anno fa anche guest star in Grey’s Anatomy nei panni dell’ex marito violento di Jo, Morrison ha debuttato come giurato del talent show So You Think You Can Dance di Fox, ma è durato solo una settimana nel ruolo: lo stesso attore ha confermato il suo addio al programma il 27 maggio, sostenendo di aver violato le regole della produzione sui rapporti con i concorrenti.

Matthew Morrison si era unito alla nuovissima giuria di SYTYCD insieme all’ex concorrente Stephen “tWitch” Boss e JoJo Siwa per la stagione 17, che ha segnato il ritorno dello show televisivo dopo tre anni. Continuerà ad apparire fino a metà giugno, visto che alcune puntate sono state già registrate, dopodiché subentrerà un sostituto, ancora non individuato.

Alla notizia che Matthew Morrison è stato licenziato dopo pochi giorni dal debutto dello show, qualcuno ha ripensato alla cosiddetta maledizione di Glee, ovvero la serie di sfortune o vere e proprie tragedie che sono capitate ad un gran numero di volti del cast della commedia musicale. Su tutti, Cory Monteith (interprete di Finn Hudson), trovato morto in una stanza d’albergo di Vancouver per un mix di eroina e alcolici, poi il suicida Mark Salling (Noah Puckerman), accusato di pedofilia e pedopornografia all’epoca in cui si è tolto la vita, poi la povera Naya Rivera (Santana Lopez), morta annegata in un lago, ma anche la protagonista Lea Michele (Rachel Berry), dalla carriera ormai in declino dopo le dichiarazioni di ex colleghe sui suoi comportamenti vessatori sul set.

Ma Matthew Morrison, sposato e padre di due figli, non ci sta a passare per un adescatore: l’attore ha reagito alle voci sul suo conto, replicando a quando una fonte anonima affermava su People. Secondo la testata, Morrison è stato licenziato da Fox perché avrebbe inviato “messaggi chiaramente ammiccanti” a una concorrente.

Matthew Morrison ha deciso di realizzare un video su Instagram, in cui non solo definisce “sfacciatamente false” le accuse di aver flirtato con una ballerina, ma legge ad alta voce quello che a suo dire è “l’unico messaggio” inviato a una concorrente: “‘Ehi, sono Matthew. Se non ti dispiace, mi piacerebbe avere il tuo numero e parlarti di alcune cose.’ Fine’. Ho inviato questo messaggio perché io e questa ballerina condividiamo un rispetto reciproco per una coreografa che conosco da oltre 20 anni, e stavo cercando di aiutarla a trovare un lavoro come coreografa nello show“.

Questa la difesa di Matthew Morrison, che definisce becero gossip tutto quanto emerso rispetto al presunto flirt con una concorrente: “È devastante vivere in questo mondo in cui vigono le regole del gossip e le vite delle persone vengono gettate come esche. Penso che questo sia un concetto molto più grande di me e di questa storia. I pettegolezzi sono tossici e stanno distruggendo la nostra società, e dobbiamo fare di meglio“. Basterà a salvare la sua reputazione?

