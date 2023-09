Gerry Scotti conferma Sanremo 2024 con Amadeus: sarà anche lui sul palco del Teatro Ariston a febbraio. Alcune foto, negli scorsi giorni, avevano lasciato intuire la presenza del conduttore in quello che sarà l’ultimo Festival di Amadeus e adesso è ufficiale (o quasi).

A tornare sul discorso è lo stesso Gerry Scotti, via Instagram. Stavolta condivide un video in cui spiega le pose degli scatti con Amadeus, apparsi su tutti i giornali e diventati virali in rete. “Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Ci voleva tanto a chiederlo? Ve lo avremmo detto”, risponde ironicamente Gerry Scotti nel nuovo appuntamento della rubrica Roba Che Scotti.

Poi aggiunge: “A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?”. Si interrompe con questa domanda ai follower il video di Gerry Scotti pubblicato in collaborazione con il direttore artistico di Sanremo 2024, anche intervenuto tra i commenti. Con la stessa ironia, Amadeus commenta il post dal suo famosissimo account – cresciuto in diretta nello scorso Festival con il supporto di Chiara Ferragni – e scrive: “Perché hai raccontato quello che ci siamo detti?”

Il mistero è dunque solo in parte risolto. Cosa sappiamo ad oggi sul Festival di Sanremo 2024 e sull’eventuale presenza di Gerry Scotti? Sembra confermata la sua figura sul palco del Teatro Ariston ma resta da capire il ruolo che Amadeus affiderà al collega. Gerry Scotti potrebbe essere uno dei co-conduttori delle cinque serate sanremesi oppure essere semplicemente stato contattato in qualità di ospite della kermesse canora.

Gli indizi portano verso la prima opzione ma è doveroso attendere le conferme da parte della direzione artistica di Sanremo 2024 e dalla Rai. Intanto, la macchina del Festival è ufficialmente in moto e sarà guidata da Amadeus per l’ultima volta.