In questo atipico 2020, non sono di certo mancate le offerte Amazon Black Friday. Offerte che sono apparse sui listini del gigante dell’eCommerce ben prima del 27 novembre, e che hanno sedotto animi e portafogli dei consumatori con prezzi decisamente ribassati su una pletora di prodotti diversi. Compresi alcuni dei videogiochi di maggior richiamo degli ultimi anni.

E se è vero che lunedì prossimo sarà la volta delle promozioni del cosiddetto Cyber Monday, in data odierna – 28 novembre 2020 – è ancora possibile approfittare degli ultimi sconti presenti sulle pagine della compagnia fondata e capitanata da Jezz Bezos. In particolare, le offerte Amazon Black Friday di oggi si concentrano delle posizioni poligonali più prestigiose tra quelle presenti nella libreria di PlayStation 4 – per altro pienamente compatibili con la console next-gen di casa Sony, quella PS5 approdata sugli scaffali italiani lo scorso 19 novembre.

Si tratta di The Last of Us Part 2 e di Ghost of Tsushima, esclusive che sono andate a chiudere il glorioso ciclo vitale di PS4. Il primo, grazie al colpi di coda di offerte Amazon Black Friday, è in vendita al prezzo speciale di 39,99 euro, contro i 74,99 precedenti di listino. Il secondo, invece, può essere portato a casa sborsando 49,99 euro, per uno sconto di quasi 30 euro rispetto al costo originario. Vi ricordiamo che The Last of Us 2 prosegue il viaggio di Ellie e Joel iniziato su PS3, mentre Ghost of Tsushima ci trascina nel Giappone Feudale in un open world in cui batte forte l’animo peculiare della Terra del Sol Levante. I prodotti sono sono venduti e spediti da Amazon e dunque potrete approfittare della spedizione gratis con Amazon Prime.



Cosa ne dite, ne approfitterete? Oppure avete già giocato i due capolavori firmati da Naughty Dog e dai ragazzi di Sucker Punch? Fatecelo sapere poco più in basso nella bianca lavagna dei commenti a disposizione.