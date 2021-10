Manca ancora un po’ ad un appuntamento molto atteso qui in Italia, ma in tanti sono già proiettati al prossimo Black Friday 2021, al punto da chiedersi quando ci sarà il lancio su Amazon e sugli altri store più popolari tra gli utenti. Una situazione che abbiamo in parte affrontato ieri, parlandovi in modo specifico di MediaWorld, mentre oggi l’obiettivo di tutti è scoprire quando verranno lanciate le offerte. Le stesse che negli ultimi anni hanno fatto la differenza anche tra coloro che fanno in quel periodo gli acquisti di Natale sul web.

Capiamo insieme quando ci sarà il Black Friday 2021 su Amazon

Senza girarci troppo intorno, vi dico subito che al momento non abbiamo notizie ufficiali su quando ci sarà il Black Friday 2021 su Amazon. Tuttavia, lo storico di questi anni ci fornisce alcuni suggerimenti interessanti. Con ogni probabilità, infatti, le promozioni si avranno subito dopo il quarto giovedì di novembre, con tutti i collegamenti del caso rispetto alla Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti. Solo supposizioni per ora, è giusto chiarirlo, ma anche l’ipotesi più attendibile allo stato attuale.

Tradotto, questo vuol dire che il Black Friday 2021 potrebbe iniziare la notte tra il 25 ed il 26 novembre, seguito a ruota dal Cyber Monday il lunedì successivo. A prescindere da questi dettagli, i principali store italiani dovrebbero sbilanciarsi sull’argomento nel giro di un paio di settimane. Ad ottobre, infatti, solitamente queste informazioni vengono a galla, in modo tale che gli utenti possano iniziare a prepararsi alle promozioni. Vedere per credere le strategie di Amazon, molto spesso il primo market a dirci quando inizia l’evento.

Tenete gli occhi aperti nei prossimi giorni. Ovviamente, appena sapremo qualcosa di più su quando inizierà il Black Friday 2021 ve lo faremo sapere con ulteriori articoli in merito. Anche a proposito di MediaWorld, Euronics, Expert, Unieuro e Trony.