Ancora offerte Amazon videogiochi: PES 2020 e The Witcher 3 tra gli sconti del 4 febbraio

Se siete a caccia di offerte Amazon videogiochi, allora la giornata di oggi è quella giusta per lasciarvi tentare. Sì perché, come spesso accade nei listini del gigante dell’eCommerce, anche il 4 febbraio 2020 è possibile andare ad individuare alcuni titoli di assoluto richiamo a prezzo scontato, così da farli nostri con una spesa ridotta e arricchire la nostra collezione dall’animo geek su un po’ tutte le piattaforme di ultima generazione, dai PC da gaming a PlayStation 4, passando pure per Nintendo Switch e Xbox One. E, in ultima analisi, per adattarsi un po’ a tutti i palati, coprendo svariati generi ed esperienze poligonali.

Offerte Amazon videogiochi del 4 febbraio 2020

Per altro, nella selezione di oggi rientrano pure videogame dall’uscita piuttosto recente, che sono andati ad animare gli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo nel corso degli ultimi mesi del 2019. Naturalmente, vi ricordiamo che le promozioni sono valide per un periodo di tempo limitato, ed in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

Tra le offerte videogiochi Amazon del 4 febbraio 2020 rientrano in particolare cinque titoli. Il primo farà sicuramente la gioia di tutti gli appassionati di calcio virtuale. Si tratta non a caso di eFootball PES 2020, ultima incarnazione della celebre serie sportiva a marchio Konami, prezzata su Amazon a 34,99 euro – contro i canonici 69,99 euro di listino – e chiamata a scontrarsi a muso duro con FIFA 20, della rivale Electronic Arts. A seguire troviamo il massivo Tom Clancy’s The Division 2 di Ubisoft, che è scontato al prezzo di 14,99 euro. Si tratta per altro della Limited Edition del gioco, da vivere in compagnia di altri giocatori grazie al multiplayer online a colpi di missioni più agevoli e di impegnative incursioni. Spazio tra le offerte videoludiche anche a Shadow of the Tomb Raider, terzo ed ultimo capitolo della trilogia reboot dedicata alle avventure di una giovane Lara Croft. Il gioco di Square Enix è prezzato alla cifra speciale di 19,97 euro, davvero ghiotta per quanti vorrebbero vestire i panni dell’archeologa più famosa dell’universo in pixel e poligoni.

Le offerte videogiochi Amazon odierne si focalizzano poi su un titolo non esattamente recente – è uscito originariamente nel 2015 -, ma tornato prepotentemente alla ribalta grazie a Netflix. Il gigante dello streaming ha infatti lanciato la sua trasposizione di The Witcher con una serie TV da otto episodi, riaccendendo l’interesse per le avventure di Geralt di Rivia ed in particolare per The Witcher 3 Wild Hunt. Il capolavoro ruolistico di CD Projekt RED – ultimo di una sontuosa e imperdibile trilogia actionRPG – è in vendita in edizione standard al prezzo di 19,99 euro, per un risparmio di circa il 50% sul costo iniziale. A chiudere questa scorpacciata nerd, troviamo Star Wars Jedi Fallen Order, proposto da Amazon a poco meno di 48 euro.

Ci troviamo di fronte ad un’avventura canonica ambientata nell’universo di Guerre Stellari, e apprezzata lo scorso novembre tanto dalla critica – qui per la nostra recensione tra stelle e pianeti in poligoni – quanto dal pubblico di appassionati. Protagonista del titolo realizzato da Respawn Entertainment – gli stessi di Titanfall e Apex Legends, per intenderci – è Cal Kestis, giovane Padawan scampato al terribile Ordine 66 e ora in viaggio per la Galassia nel tentativo di ripristinare l’Ordine Jedi. Il tutto per una longeva esperienza da vivere in solitaria, che prende molti degli elementi di gameplay cari a Metroid, Uncharted e Sekiro per restituire un mix davvero godibile. Cosa ne dite, approfitterete di questa e delle altre offerte Amazon? Quale videogioco avete deciso di regalare o regalarvi?