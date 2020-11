Dopo il successo della prima stagione, cast e personaggi de Il Silenzio dell’Acqua 2 tornano in onda su Canale5 prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 al venerdì, almeno per ora e salvo cambiamenti. La coppia di successo formata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti proverà a compiere nuovamente il miracolo di regalare ascolti alle reti del Biscione con un nuovo caso da risolvere, nuove piste da seguire e intrecci personali che terranno tutti con il fiato sospeso. L’appuntamento con cast e personaggi de Il Silenzio dell’Acqua 2 è fissato per oggi, venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, con i primi episodi del murder thriller che andrà in scena per un totale di quattro prime serate.

Nella seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua, girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano per risolvere il caso legato ad un efferato duplice omicidio. Ogni personaggio coinvolto nel giallo potrebbe avere un movente, ognuno potrebbe essere il colpevole e toccherà a loro risolvere l’enigma rischiando davvero di affezionarsi alle vittime, con tutto quello che questo significherà per la loro vita privata e professionale.

Questa volta i due protagonisti sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani (Margherita Laterza), e del figlio adolescente, Luca (Pietro Belloni), ritrovati senza vita nella loro casa. Lei è stata uccisa a coltellate mentre lui con un colpo d’arma da fuoco, l’unica superstite è una bambina di appena sei anni, la figlia minore Giulia (Jessica Claudia Paun), che viene trovata a vagare in stato di shock nel bosco vicino al paese.

Il primo ad essere sospettato è l’ex marito di Sara, Rocco (Giulio Corso), che con la separazione aveva perso la custodia dei figli. Nonostante suo padre Salvatore (Alessandro Cremona) gli fornisca un alibi, Andrea e Luisa sanno che è lui ad avere il movente e la forza di fare una cosa del genere e tutto peggiora quando si scopre che, ancor prima di separarsi, Rocco tradiva la moglie con una facoltosa imprenditrice del luogo che, a questo punto, potrebbe rivelarsi sua complice.

Intanto, Andrea si ritrova a fare i conti con l’inatteso ritorno dopo quasi diciotto anni di Elio Moras (Stefano Pesce), uomo dal misterioso passato, padre biologico di Matteo (Riccardo Maria Manera), figlio della sua compagna Roberta (Camilla Filippi), mentre Luisa si occupa di Giulia, che nel frattempo è stata affidata alla zia Silvia (Barbara Chichiarelli) e a suo marito Umberto (Stefano Alessandroni).