Il Silenzio dell’Acqua 2 riporterà finalmente la fiction su Canale5? Sembra proprio di sì. Dopo mesi passati a guardare vecchie repliche e reality (sembra che il Grande Fratello Vip 2020 andrà avanti addirittura fino a febbraio con l’ingresso di 10 nuovi concorrenti), è arrivato il momento per Canale5 di tirare fuori le sue fiction. Inutile dire che ormai questo sembra un vero e proprio azzardo visto che il pubblico è ormai assuefatto al trash, ai programmi urlati e a ospiti saltellanti e spesso volgari sopra ogni misura, Ambra Angiolini e i suoi sapranno portare il giusto equilibrio nella rete ammiraglia del Biscione?

Le fiction che dovrebbero rompere il ghiaccio sono la già collaudata Il Silenzio dell’Acqua 2 con la coppia formata dalla Angiolini e Giorgio Pasotti a caccia di misteri, e la commedia Fratelli Caputo con Cesare Bocci e Nino Frassica. La prima appariva nei palinsesti al venerdì e potrebbe debuttare il prossimo 27 novembre occupando così una delle due serate dedicate al Grande Fratello Vip 2020 (trasloco in arrivo o riduzione ad una singola puntata?) mentre la commedia della premiata coppia Rai dovrebbe sbarcare al martedì dal 15 dicembre quindi per allietare queste feste in famiglia e in casa.

I primi rumors lascia un po’ interdetti visto che per un ritorno della fiction, di solito sofferente, nel prime time di Canale5 si poteva approfittare di questo semilockdown in vigore fino al prossimo 24 novembre e invece l’arrivo de Il Silenzio dell’Acqua 2 e di Fratelli Caputo è stato rimandato al periodo subito successivo. Una scelta intelligente? Forse no ma d’altronde ne abbiamo viste tante in questi anni nei palinsesti Mediaset.

Nei prossimi giorni dovremo sorbirci ancora un doppio appuntamento con Il Grande Fratello Vip 2020, l’allegra brigata di Maria De Filippi al sabato e anche il ritorno di Michelle Hunziker con All Together Now. L’appuntamento con le fiction è dal prossimo 27 novembre, salvo ulteriore slittamento.