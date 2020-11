Primo promo de Il Silenzio dell’Acqua 2, la fiction di Canale5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotto, e inizio del conto alla rovescia in attesa del debutto dei nuovi episodi, ma quali sono le novità sulla programmazione? La coppia di attori è chiamata a lanciare il ritorno della fiction sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 27 novembre, salvo imprevisti, e il primo promo rilasciato nelle scorse ore, mostra i primi dettagli sul caso che saranno chiamati a gestire nei panni del vicequestore Andrea Baldini e l’agente Luisa Ferrari.

La fiction è stata l’unica a portare a casa importanti ascolti tanto da ottenere subito il rinnovo per una seconda stagione che dovrebbe andare in onda proprio tra novembre e dicembre per 4 prime serate al venerdì relegando il Grande Fratello Vip 2020 ad una sola puntata a settimana, quella del lunedì.

Sul profilo Facebook delle fiction Mediaset si legge: “Cominciate a prepararvi, l’attesissima seconda stagione de “Il silenzio dell’acqua” sta arrivando 😍 Ecco il promo. Con Ambra Angiolini Giorgio Pasotti Camilla Filippi #FaustoSciarappa Barbara Chichiarelli Stefano Pesce Alessandro Cremona Giulio Corso Claudio Castrogiovanni Riccardo Maria Manera Silvia Degrandi STEFANO ALESSANDRONI Andrea Libero Gherpelli #MartinaGatti #GabrieleFalsetta e la regia di #PierBelloni”.

Ecco di seguito il primo promo de Il Silenzio dell’Acqua 2:

I pochi dettagli che si evincono da queste prime immagini sembra che ci sia un nuovo omicidio da risolvere e che l’unica sopravvissuta sia una bambina. Le prime novità in arrivo da Mediaset recitano: “Seconda stagione della fiction con Ambra Angiolini eGiorgio Pasotti. Questa volta, i protagonisti si muovono fra Duino e Muggia, borghi incantati vicini a Trieste, per indagare su un altro complicato caso che potrebbe deteriorare il loro legame e smuovere fantasmi del passato”. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni visto che la fiction dovrebbe prendere il via proprio tra 3 settimane.