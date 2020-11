“Sono devastato dalla notizia di Maradona”, dichiara Massimo Ranieri, visibilmente addolorato. Sarebbe dovuto iniziare oggi il suo show, Qui E Adesso, su Rai3 ma Massimo Ranieri non va in onda stasera. Il programma è stato sostituito dal film su Maradona e lo stesso Massimo si è detto concorde con la Rai per la decisione presa.

Mentre si trova al Teatro Sistina di Roma, per registrare la terza puntata del programma, Massimo Ranieri chiede comprensione e si scusa per non riuscire a tenere la consueta conferenza stampa di presentazione dello show e del disco, che portano lo stesso nome.

Distrutto dal dolore nell’apprendere della scomparsa del campione, Ranieri racconta che era in teatro quando ha appreso della morte di Maradona e ha sperato fino all’ultimo che fosse una fake news.

Continua a lavorare “con la morte nel cuore” ma Massimo Ranieri non va in onda stasera, il debutto di Qui E Adesso è posticipato di una settimana: l’appuntamento è per giovedì 3 dicembre su Rai3, in prima serata con la prima puntata che avrà come ospite Gianni Morandi. A proposito dello slittamento del debutto del suo nuovo spettacolo, Ranieri si dice d’accordo con la Rai: “Voglio dare spazio a questo genio e campione, è giusto che sia così”.

Lo show di Massimo Ranieri non va in onda stasera, giovedì 26 novembre. Tutto è rimandato di qualche giorno. Nell’ultima puntata, natalizia, Ranieri presenterà per la prima volta live il singolo Siamo Uguali e sul palco con lui non mancheranno alcuni amici: Gianni Morandi e Gianna Nannini ma anche Claudia Gerini, Gianni Togni e ancora Al Bano e Francesco De Gregori. Tra i giovanissimi, ci sarà Irama. Si unirà a Ranieri anche Gino Vannelli, in collegamento dal Canada, direttore artistico del nuovo disco che sarà nei negozi e in digitale da domani, venerdì 27 novembre.