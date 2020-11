Per ricordare il mitico calciatore, scomparso a causa di un arresto cardiaco, Rai 3 – il 26 novembre 2020 alle 21:20 – manderà in onda il film Diego Maradona, diretto da Asif Kapadia. Il documentario, uscito nel 2019, è stato realizzato grazie al materiale offerto dalla famiglia Maradona. Questo film è stato inizialmente presentato durante il Festival di Cannes del 2019, per poi essere stato portato al cinema per tre giorni da Nexo Digital.

La trama di Diego Maradona

Diego Armando Maradona – che si è spento il 25 novembre 2020 a causa di un infarto – è di certo uno tra gli sportivi più amati. Proprio per questo motivo, nel 2019, il regista Asif Kapadia ha deciso di realizzare un documentario, intitolato Diego Maradona, in cui viene raccontato uno dei momenti fondamentali della carriera di questo calciatore.

Il regista inglese di origine indiana ha avuto l’opportunità di accedere a oltre 500 ore di materiale registrato quando Maradona ha giocato nel Napoli. La leggenda del calcio è arrivata nella squadra italiana il 5 luglio del 1984. Ben presto, tra feste e trionfi, Maradona si è trasformato in un idolo indiscusso, soprattutto dopo aver fatto vincere al Napoli uno scudetto. Il film Diego Maradona seguirà proprio gli anni che il calciatore ha trascorso nel Napoli.

Diego Maradona, il film stasera in TV

Il film Diego Maradona sarà trasmesso su Rai 3 alle ore 21:20, prendendo di conseguenza il posto della trasmissione Qui E Adesso, con Massimo Ranieri. Il documentario è inoltre disponibile anche in streaming su Netflix.

Il regista di questo documentario è Asif Kapadia, che ha anche lavorato ai lungometraggi Amy (dedicato alla vita di Amy Winehouse) e Senna (che racconta la carriera di Ayrton Senna).