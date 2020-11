Maradona ad Amici di Maria De Filippi nel 2018, ospite d’onore della terza puntata del serale. Ad aprire la puntata fu proprio lui, Diego Armando Maradona, che rimase in studio per la tutta la durata della serata assistendo alle esibizioni dei cantanti e dei ballerini in gara quell’anno.

Stiamo parlando della puntata del serale di Amici di sabato 21 aprile 2018 che vedeva la disputa sulla situazione della ballerina Valentina, infortunata. Valentina era a rischio e non sapeva ancora se, dopo un periodo di pausa, avrebbe potuto riprendere il suo posto nel programma oppure no. In collegamento in diretta, il medico di Valentina diede il suo consenso per la ripresa delle attività e la ballerina tornò ad essere a tutti gli effetti un concorrente del programma.

L’ospitata di Maradona fu l’occasione per ricordare quando anche lui subì un infortunio ma si riprese successivamente e tornò alle sue attività sportive preferite.

L’edizione a cui facciamo riferimento è quella che vedeva tra i protagonisti i cantanti Biondo, Einar e Irama, vincitore del programma.

Maradona ad Amici di Maria De Filippi nel 2018 si è messo alla prova con il ballo. La conduttrice, infatti, gli ha ricordato un video che lo vedeva impegnato a ballare la famosa cumbia, e lo ha invitato ad assistere all’esibizione del corpo di ballo di Amici con Belen Rodriguez. Maradona è stato velocemente coinvolto nel ballo e si è trovato a ballare in coppia con Belen dando prova delle sue doti di ottimo ballerino oltre che di leggendario sportivo.

“Sei l’esempio della bellezza dell’Argentina in tutto il mondo”, aveva poi detto a Belen Rodriguez, sua connazionale, nel salutarla.

Non solo Belen: ad Amici Maradona firmò anche un autografo per Loredana Bertè, quell’anno in giuria. Loredana Bertè lo aveva conosciuto in Argentina e i due avevano giocato insieme a calcetto; ad Amici gli dice: “Sei nel mio cuore”. I video sono disponibili sul sito di WittyTV.