Lo show di Massimo Ranieri su Rai3 è atteso in quattro appuntamenti da giovedì 26 novembre, quattro prime serate in TV per uno spettacolo di varietà sicuramente fuori dagli schemi, a partire dalla location scelta.

Lo show va in onda dal Teatro Sistina di Roma, dove Ranieri si trova da diverse settimane, impegnato tutto il giorno nelle prove di Qui E Adesso. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, suddivisi nelle quattro prime serate. Nell’ultima puntata, natalizia, Ranieri presenterà per la prima volta live il singolo Siamo Uguali.

Tra i primi nomi degli artisti e dei personaggi del mondo dello spettacolo che Ranieri accoglierà sul palco ci sono gli amici Gianni Morandi e Gianna Nannini ma anche Claudia Gerini, Gianni Togni e ancora Al Bano e Francesco De Gregori. Tra i giovanissimi, ci sarà Irama. Non mancherà inoltre Gino Vannelli, ma solo in collegamento dal Canada, con il quale Ranieri ha realizzato il nuovo album, che porta lo stesso titolo del suo spettacolo, Qui E Adesso.

Dopo gli show precedenti su Rai1, per Ranieri Qui E Adesso è un piacevole ritorno in TV con la sua sua musica, grande protagonista del nuovo spettacolo. Non mancheranno infatti i brani del nuovo album atteso nei negozi da venerdì 27 novembre. Nello stesso giorno sarà in rotazione radiofonica il brano Siamo Uguali, feat. Vannelli, direttore artistico del disco.

Lo show di Massimo Ranieri su Rai3 prevede anche alcune presenze fisse che allieteranno le quattro serate. The Jackal e Maria Di Biase si occuperanno della parte comica; l’orchestra e il corpo di ballo costituito da 20 ballerini accompagnerà le esibizioni di Massimo Ranieri; il duo delle Ebbanesis è stato presentato dal padrone di casa come una coppia di cantanti straordinarie che si uniranno a lui in alcune performance.

