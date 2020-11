Nelle ultime ore è morto il fratello di Iva Zanicchi. Antonio, questo il suo nome, aveva 77 anni e da diverso tempo era cardiopatico. Una terribile notizia per l’aquila di Ligonchio, che pochi giorni fa aveva festeggiato la sua guarigione dal Covid-19 dopo il ritorno dal ricovero in ospedale.

Iva Zanicchi era finalmente risultata negativa al virus, ma era l’unica della sua famiglia ad aver debellato l’infezione. Gli altri famigliari, infatti, erano ancora positivi al virus Sars-CoV-2 e proprio per la patologia del fratello la cantante di Zingara aveva espresso tutta la sua preoccupazione.

Antonio Zanicchi era stato ricoverato più o meno nei giorni in cui la sorella aveva scoperto di avere una polmonite bilaterale. La situazione, purtroppo, è precipitata nelle ultime 48 ore. Appresa la tragica notizia tanti colleghi si sono precipitati sul profilo di Iva Zanicchi per manifestare il cordoglio, tra cui Cristiano Malgioglio che alla cantante ha rivolto parole piene di affetto.

La tragica notizia, infatti, è arrivata dai profili social dell’artista che ha pubblicato un’immagine che la ritrae insieme al fratello accompagnata da una didascalia: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“.

Antonio era un pensionato dell’Eni. Come ricordava nelle recenti interviste la sorella Iva, il virus si era insinuato nella sua famiglia dopo la celebrazione della cresima del nipote di una sorella. Da quel momento ogni membro della famiglia è risultato positivo e costretto alla quarantena. Per questo la cantante aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per il quadro clinico già compromesso del fratello.

Oggi l’artista è l’unica negativa tra i contagiati in famiglia. Ora che è morto il fratello di Iva Zanicchi si allunga la lista delle vittime della pandemia, che in questo 2020 ha strappato alla vita tanti personaggi illustri e diviso tantissime famiglie, una tragedia che ancora non perde la sua morsa.