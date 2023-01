L’arrivo di Iva Zanicchi a Verissimo è trionfale: l’aquila di Ligonchio scalda subito il salotto di Silvia Toffanin con due grandi classici, Come Ti Vorrei e Zingara, e il suo vibrato è ancora ruggente. La cantante è reduce di una recente infezione da Covid-19, la seconda, che le ha impedito di partecipare alla trasmissione nel precedente invito.

Oggi, domenica 15 gennaio 2023, Iva Zanicchi dimostra di essere tornata perfettamente in forma nella sua grande dote di cantante ed entertainer. Si prende la briga, infatti, di fare dell’autoironia su quelle accuse di essere volgare che le sono piovute addosso dall’esperienza a Ballando Con Le Stelle.

Le accuse unanimi erano quelle di raccontare barzellette “sporche”, un dito puntato specialmente da qualche signora: “Ma non ti vergogni? Sei ad un passo dal Signore!”. “Tiè”, risponde Iva Zanicchi concedendosi di dire ancora “ca**o” e “vaff… “. Più precisamente: “Ho fatto un fioretto per il 2023: non dirò più ‘ca**o’ e ‘vaff…‘”.

Insieme a lei ci sarebbe dovuto essere Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi che affettuosamente viene chiamato “Pippi”. “Questa notte è stato poco bene”, racconta la cantante mostrando i segni di una notte insonne. Fausto è affetto da un tumore che dai polmoni è andato in metastasi fino a raggiungere altri organi, ma nonostante il quadro clinico complesso – racconta l’artista – non ha perso la sua tempra.

“Quando torna dai cicli di chemio è come se tornasse dal caffè al bar”, e gli stessi medici che lo assistono si dimostrano sempre più sorpresi per la grande forza che Fausto Pinna dimostra nel modo di affrontare la malattia.

“Io non morirò di tumore“, ha promesso Fausto alla sua Iva, “e io gli credo”, conclude la cantante, che promette che nella prossima ospitata ci sarà anche lui e che per lui canterà in studio. Fausto, infatti, si commuove ogni volta che Iva Zanicchi canta qualcosa.