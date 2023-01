Iva Zanicchi a Sanremo 2023? Si candida tra gli ospiti e lancia un appello ad Amadeus, direttore artistico e conduttore dello show musicale dedicato alla musica italiana.

L’intervento di Iva Zanicchi è quello in Non Stop News, su RTL 102.5. L’artista ha partecipato ben undici volte al Festival di Sanremo e ne ha vinti tre, diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora. Impossibile per lei non tifare una donna, dunque, al Festival. Ma intanto si candida tra gli ospiti.

“Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io“, le sue parole, con la richiesta alla direzione artistica di Sanremo 2023 di essere invitata a calcare il palco del Teatro Ariston. E chissà che Amadeus non la accontenti.

In attesa di sapere se Amadeus e la Rai accoglieranno o meno la sua richiesta di ospitata, Iva Zanicchi si dice felice di essere rappresentata da donne come Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, le co-conduttrici scelte da Amadeus per le 5 serate sanremesi. Ognuna di loro affiancherà Amadeus e Gianni Morandi per una serata, ad eccezione di Chiara Ferragni che calcherà il palco sia nella prima che nell’ultima.

E sulle cantanti in gara, aggiunge:

“Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie“, puntando tutto su Elodie e sulla giovanissima Madame, che proprio a poche settimane dalla kermesse ha fatto discutere. Il suo nome ha raggiunto le pagine dei quotidiani nazionali, in quanto indagata per falso green pass. Amadeus si è già espresso e ha comunicato che la partecipazione della cantante a Sanremo 2023 non è a rischio.