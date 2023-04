Un incidente per Iva Zanicchi che ha tenuto i suoi fan col fiato sospeso. L’aquila di Ligonchio ha pubblicato un video sul suo canale Instagram per raccontare la vicenda e per rassicurare il suo pubblico.

Secondo il suo racconto, dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato in onda il sabato sera su Rai 1 è caduta dalle scale e per questo i medici le hanno consigliato un lungo riposo. Per la cantante si tratta dell’ennesimo infortunio avvenuto in un contesto televisivo. Tempo fa, per chi ha memoria, la voce di Come Ti Vorrei era caduta durante le prove di Ballando Con Le Stelle e anche in quell’occasione era stata costretta ad un periodo di riposo.

A questo giro Iva Zanicchi potrebbe aver riportato una microfrattura. La cantante ha raccontato tutto ai suoi fan, senza mancare della sua solita autoironia. Le sue parole:

“Non vorrei spaventarvi, ma per farla breve domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato, mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa”.

Per il momento niente ospedale per l’aquila di Ligonchio, che continua:

“Adesso mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni e ho fatto le lastre, se non c’è niente di grave forse sospettano qualche piccola microfrattura, se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno all’ospedale. Ve lo volevo preannunciare, vi tengo informati, perché vi si vuol bene. Mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore. Vi voglio bene, vi do un abbraccio, ciao ciao”.

Non mancano i commenti dei colleghi, come Simona Ventura che le chiede: “Cosa mi combini?” e le augura di rimettersi in sesto. Auguri di pronta guarigione anche da Paola Perego e Alberto Matano.

