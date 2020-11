Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale dopo le complicazioni legate al Covid. L’artista emiliana è migliorata rapidamente grazie alle cure prestate dal personale sanitario, che non ha mancato di ringraziare il personale sanitario che le è stato vicino in questi giorni difficili.

Il suo ricovero risale a pochi giorni fa ed è stato annunciato proprio sui suoi canali socia. L’artista aveva dichiarato di essere stata ricoverata all’Ospedale di Vimercate a seguito di alcune complicazioni legate al Coronavirus che erano peggiorate negli ultimi giorni.

In queste ore, le sue condizioni sono migliorate tanto che Iva Zanicchi è potuta tornare a casa. Prima di lasciare l’ospedale, non ha mancato di ringraziare il personale sanitario che ha permesso il suo rapido recupero.

“Sono uscita dall’ospedale vado a casa, volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio!”

L’artista ha anche pubblicato un video nel quale ringrazia ancora il personale medico che le è stato vicino e le ha tirato su il morale accudendola anche con le sue canzoni. In particolare, Iva Zanicchi ha ringraziato la dottoressa che le cantava Zingara.

“Ciao a tutti, io sono qua con questi ragazzi spettacolari, ragazzi, ragazze, medici, infermieri, tutti speciali, sono all’ospedale di Vimercate, reparto Tulipano rosso, un reparto specialissimo. Prima abbiamo detto che erano eroi, poi invece abbiamo anche denigrato queste persone, questi sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita, sono bravissimi, fanno dei sacrifici inenarrabili, stanno anche otto ore senza fare pipì, il che è tutto dire. Insomma, sono bravissimi, è un reparto meraviglioso e vi ringrazio. Finalmente vado a casa, sono felice e vi auguro ogni bene. Buon lavoro, sono commossa”.

Quello di Iva Zanicchi non è il primo volto noto dello spettacolo ad aver contratto il Covid. Prima di lei anche Gerry Scotti e Carlo Conti, che hanno trascorso un periodo di degenza in ospedale poiché le loro condizioni non erano più compatibili con l’isolamento domestico.