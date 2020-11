Iva Zanicchi ricoverata per Covid: peggiorano le sue condizioni di salute e viene trasportata d’urgenza in ospedale. Ha contratto il Coronavirus negli scorsi giorni; i sintomi sembravano essere sotto controllo fino al peggioramento di oggi.

Iva Zanicchi è stata ricoverata per Covid questa mattina, quando le è stata diagnosticata una polmonite bilaterale comparsa in seguito al Coronavirus.

Dopo la comparsa della nuova patologia, che si aggiunge a quelle pregresse, la cantante e conduttrice televisiva è stata ricoverata ma ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute è stata lei stessa, da un letto d’ospedale.

Via Instagram ci ha tenuto particolarmente a tranquillizzare i suoi sostenitori, dall’ospedale di Vimercate, in Brianza. Ha spiegato l’accaduto: convive con il Covid-19 ormai da qualche giorno ma il ricovero si è reso necessario in seguito alla comparsa della polmonite bilaterale che l’ha colpita nelle scorse ore.

Iva Zanicchi ha provato a spiegare ai fan quanto accaduto ringraziando il personale ospedaliero per il lavoro che sta svolgendo nei suoi confronti e nei confronti di tutti i malati. Solo qualche giorno fa, i suoi sintomi erano sotto controllo e aveva comunicato che sarebbe stata curata in casa e che avrebbe rispettato nella sua abitazione il periodo di isolamento previsto per il decorso del Covid.

“Purtroppo sono finita in ospedale, perché ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”, racconta in un video postato sui social.