Arena Suzuki su Rai1 il 23 settembre: al via stasera la nuova edizione dello show di Amadeus, dall’Arena di Verona. Lo spettacolo non verrà trasmesso in diretta ed è infatti stato registrato in tre serate il 18-19-20 settembre.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 approda oggi su Rai1 con Amadeus e con le canzoni più iconiche di 5 decenni di musica italiana ed internazionale. Sul palco, gli artisti ed interpreti originali dei brani che hanno fatto cantare intere generazioni.

La prima puntata è attesa per sabato 23 settembre, in prima serata, dalle 21.25 circa. Le successive due puntate andranno in onda, invece, di mercoledì: rispettivamente mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre.

Il pubblico da casa, nella puntata del 23 settembre, seguirà lo show che si è svolto lunedì 18 settembre all’Arena di Verona.

Ospiti speciali sono i Simple Minds, considerati tra i gruppi più rappresentativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta, che hanno portato sul palco le loro hit “Don’t You (Forget About Me)” e “Alive and Kicking”.

Ad aprire la serata Trevor Horn (leader dei The Buggles) con la hit “Video Killed The Radio Star”. Sul palco dell’Arena di Verona, Paola & Chiara hanno cantato i loro successi degli anni 2000.

Di seguito la scaletta di Arena Suzuki e gli ospiti della prima serata.

Scaletta di Arena Suzuki su Rai1 il 23 settembre

Simple Minds con “Don’t You (Forget About Me)”

Trevor Horn (The Buggles) con “Video Killed The Radio Star”

Paola & Chiara con “Vamos A Bailar”

Haddaway con “What Is Love”

Alan Sorrenti con “Figli delle stelle”

Captain Sensible con “Wot”

Las Ketchup con “Aserejé”

Irene Grandi con “Bruci la città”

Tavares con “More Than A Woman”

Doctor & The Medics con “Spirit In The Sky”

Iva Zanicchi con “Zingara”

Rednex con “Cotton Eye Joe”

Adriano Pappalardo con “Ricominciamo”

The Sugarhill Gang con “Rapper’s Delight”

Renga Nek con “Angelo” e “Laura non c’è”