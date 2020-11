Sono stati nominati ieri sera i vincitori degli American Music Awards 2020 (AMA) durante la cerimonia tenutasi presso il Microsoft Theatre di Los Angeles, un evento totalmente ridimensionato nel contesto storico della pandemia del virus Sars-CoV-2. La pandemia, ormai, ha costretto a rimodulare qualsiasi format di spettacolo per ridurre al minimo il rischio dei contagi e scongiurare nuovi focolai.

Gli American Music Awards 2020 hanno premiato gli artisti più amati degli Stati Uniti. La serata si è aperte con l’esibizione di Justin Bieber e Shawn Mendes che hanno eseguito dal vivo il loro singolo Monster. Bieber, del resto, è stato premiato come Favorite Male Artist (Pop Rock). Non sono mancate le esibizioni di altre popstar internazionali: immancabili i BTS, che con il premio come Favorite Social Artist e Favorite Duo Or Group (Pop Rock) si confermano il fenomeno asiatico in continuo avanzamento, che nel trascinare orde di teenager al loro seguito spalleggiano le Blackpink.

Artist Of The Year è Taylor Swift, che però non era presente durante la serata a seguito dell’incidente diplomatico con l’imprenditore Scooter Braun. Quest’ultimo, infatti, ha venduto i primi 6 album e ora l’artista è impegnata a registrare nuovamente le sue hit. Alla cantautrice di Folklore va anche il premio come Favourite Music Video per Cardigan e Favorite Female Artist (Pop Rock).

The Weeknd e Roddy Ricch dominano su tutti i vincitori degli American Music Awards 2020, portando a casa 8 premi a testa. Durante la serata si è esibita anche Billie Eilish con il nuovo singolo Therefore I Am. Nessun premio per la popstar losangelina. Tra le esibizioni della serata anche la sensualissima Jennifer Lopez in duetto con Maluma con il singolo Pa’Ti, che però non ha ottenuto alcun premio.

Di seguito tutti i vincitori degli American Music Awards 2020, con Taylor Swift che ha portato a casa il premio più ambito.

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Doja Cat

Collaboration of the Year: Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

Favorite Social Artist: BTS

Favorite Music Video: Taylor Swift, Cardigan

Favorite Male Artist (Pop-Rock): Justin Bieber

Favorite Female Artist (Pop-Rock): Taylor Swift

Favorite Duo or Group (Pop-Rock): BTS

Favorite Album (Pop-Rock): Harry Styles, Fine Line

Favorite Song (Pop-Rock): Dua Lipa, Don’t Start Now

Favorite Male Artist (Country): Kane Brown

Favorite Female Artist (Country): Maren Morris

Favorite Duo or Group (Country): Dan + Shay

Favorite Album (Country): Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

Favorite Song (Country): Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours e Maren Morris, The Bones

Favorite Male Artist (Rap-Hip Hop): Juice WRLD

Favorite Female Artist (Rap-Hip Hop): Nicki Minaj

Favorite Album (Rap-Hip Hop): Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Favorite Song (Rap-Hip Hop): Cardi B feat. Megan Thee Stallion, WAP

Favorite Male Artist (Soul-R&B): The Weeknd

Favorite Female Artist (Soul-R&B): Doja Cat

Favorite Album (Soul-R&B): The Weeknd, After Hours

Favorite Song (Soul-R&B): The Weeknd, Heartless

Favorite Male Artist (Latin): Bad Bunny

Favorite Female Artist (Latin): Becky G

Favorite Album (Latin): Bad Bunny, YHLQMDLG

Favorite Song (Latin): Karol G & Nicki Minaj, Tusa

Favorite Artist (Alternative Rock): Twenty One Pilots

Favorite Artist (Adult Contemporary): Jonas Brothers

Favorite Artist (Contemporary Inspirational): Lauren Daigle

Favorite Artist (EDM): Lady Gaga

Favorite Soundtrack: Birds of Prey: The Album