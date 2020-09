Pa’ Ti e Lonely di Jennifer Lopez feat. Maluma sono la nuova sfida discografica e cinematografica della ragazza “from the block”. Discografica perché J.Lo non sforna nuovo materiale dal 2014, ovvero dall’album AKA e cinematografica perché i due nuovi singoli faranno parte della colonna sonora di Marry Me di Kat Coiro che vedremo nelle sale nel 2021.

Al suo fianco Maluma, anch’egli con un ruolo nel film. J.Lo aveva condiviso un’anteprima degli inediti nel teaser pubblicato la settimana scorsa e nelle ultime ore i due brani sono stati pubblicati insieme al videoclip ufficiale. Il risultato sono quasi 9 minuti di video, con i due brani montati insieme sotto la regia di Jessy Terrero.

Pa’ Ti, come suggerisce il titolo, è cantato interamente in lingua spagnola mentre in Lonely si alternano inglese e spagnolo. La prima ha un ritmo movimentato che rasenta il reggaeton e il latin pop, stili che ormai vengono adottati da qualsiasi popstar almeno una volta e che J.Lo calza con eleganza. Il secondo è una ballata incattivita da una base urban dalla quale non mancano, tuttavia, le sfumature esotiche.

Non manca il ricorso all’autotune, scelta che le produzioni contemporanee accettano sempre di più per allinearsi e restare sul pezzo, ma non manca nemmeno l’audacia: Lonely ha un giro di basso che letteralmente seduce, e in alcuni casi lo stile urban cede il posto al trip hop seppur “disturbato” dalle sonorità ancora troppo contemporanee per rendere il brano davvero unico nel suo taglio.

Con Pa’ Ti e Lonely di Jennifer Lopez feat. Maluma abbiamo un ritorno della popstar 51enne, forte nella sua dote e capace nella sua esperienza: il colosso J.Lo accoglie il promettente Maluma e i due si affiancheranno anche nel film in prossima uscita. Al fianco dei due artisti ci saranno anche Owen Wilson e Jimmy Fallon.

Si tú me da’ de to’ lo tuyo, baby (Uh-uh) Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mi amor (Ta-ta, ta-ta) Aunque en mi cuenta ‘e banco no hayan ni mil (Sí, sí) Todo será fácil si te pone’ pa’ mí, mamá (Baby) Mucho me demoré pa’ concoer a tu viejo (Viejo, viejo) Cuando me trataban como to’ un pendejo Y míranos, aquí estamo’ Nadie no’ creía que íbamo’ pa’ viejo’ Estás en mi mente, bebecito todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problemas te lo admito, sino estás me debilito Cada ve’ que tú te va’ me queda faltando un poquito (Qué, qué?) Baby, yo te necesito, me tiene’ loco, loquito No he fumado nada y ya me tiene’ volando bajito

Il mio balcone è vista mare

Colazione a letto, perché?, oh-oh

Nel mio armadio solo vestiti firmati Christian Dior

Opere di Picasso e persino di Van Gogh, oh-oh

Tante auto e diamanti

Un aereo con inciso il mio nome davanti

Tutto quello che possiedo ha un prezzo solo se

Lo divido insieme a te, yeah-yeah

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Il conto in banca

Voglio viziarti, ti do quello che vuoi

La mia voce quando canto

Anche quello che ho sotto la vita/fianchi

Andiamo in luna di miele a Porto Rico (Porto Rico)

Dopo lo yacht arriviamo a Santo Domingo

Già sai com’è buono

Tu hai la chiave della mia bocca (la chiave)

Sono già pronta, mi interessi solo tu

Passeremo la vita intera (insieme)

Tante auto e diamanti

Un aereo con inciso il mio nome davanti

Tutto quello che possiedo ha un prezzo solo se

Lo divido insieme a te, yeah-yeah

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te (Il tuo ragazzo, mamacita)

Se ti concedi completamente, baby (Uh-uh)

rischierei la mia vita per te, amore mio (Ta-ta, ta-ta)

Anche se sul mio banco bancario non ci fossero milioni (Sì, sì)

Tutto sarebbe facile se stai con me, mamá (Baby)

Ho indugiato molto per conoscere il tuo vecchio (Vecchio, vecchio)

Quando tutti mi trattavano come uno str…

E guardateci, siamo qui

Nessuno credeva che saremmo andati così lontano

Sei nei miei pensieri, baby, tutto il giorno

Il tuo corpo è poesia, uh

Lo ammetto senza problemi, sei la mia debolezza

Ogni volta che te ne vai mi manchi un pochino (Cosa? Cosa?)

Baby, ho bisogno di te, mi fai impazzire, sono stracotto

Non ho fumato nulla poiché già tu mi fai esaltare

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te (Wuh)