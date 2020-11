Ci sono senza ombra di dubbio gli estremi per parlare già oggi 22 novembre di Black Friday 2020 su Amazon, se pensiamo ai dettagli relativi alla nuova offerta che è stata concepita per il Samsung Galaxy S20 Plus. A conti fatti, non a caso, siamo scesi anche sotto la soglia di costo che è stata concepita da Esselunga, come avrete intuito tramite il nostro articolo pubblicato alle porte del weekend. Dunque, nemmeno il volantino della catena questa domenica riesce a battere il risparmio che viene garantito dalla nota piattaforma online.

Già iniziato il Black Friday 2020 su Amazon: nuova offerta per il Samsung Galaxy S20 Plus

Cercando di scendere maggiormente in dettagli per analizzare il prezzo fissato con il Samsung Galaxy S20 Plus, emerge che, paradossalmente, siamo addirittura a livelli inferiori rispetto a quelli concepiti per la versione base di questa famiglia. Chi desidera sfruttare oggi stesso il Black Friday 2020 su Amazon, infatti, si potrà garantire il top di gamma a 590 euro. A conti fatti, si tratta della migliore proposta che sia stata pensata per questo prodotto dal giorno del suo esordio sul mercato.

Offerta Samsung Galaxy S20+ Smartphone, 4G, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20+ avrai a disposizione milioni...

Fate attenzione, perché il prezzo che visualizzate nel box qui sopra potrebbe essere soggetto ad oscillazioni già nelle prossime ore. La promozione di cui vi sto parlando per il Samsung Galaxy S20 Plus non rientra nel programma di Amazon Prime, ma è altrettanto verso che l’offerta in puro stile Black Friday 2020 ad oggi non richieda costi extra per la spedizione. Allo stesso tempo, la consegna dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni secondo quanto riportato all’interno della stessa inserzione.

Dunque, se da tempo pensate di acquistare un Samsung Galaxy S20 Plus, quella di oggi è senza ombra di dubbio un’offerta che introduce al meglio il tanto atteso appuntamento del Black Friday 2020 su Amazon.