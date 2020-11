C’è un altro contributo importante che dobbiamo prendere in esame oggi 30 novembre per quanto concerne il Cyber Monday 2020, grazie al contributo di Euronics che, anche in ambito smartphone, vuol far sentire la propria voce. In particolare, dopo le promozioni che abbiamo provato ad esaminare con questo store durante lo scorso fine settimana, in occasione del Black Friday, voglio tornare a concentrarmi sul mondo iPhone e Samsung Galaxy. Senza dimenticare, come sempre, le occasioni con Huawei.

Euronics sugli scudi con Cyber Monday 2020: offerte per Huawei, iPhone e Samsung Galaxy

Provando a passare dalla teoria alla pratica, ritengo ci siano diverse offerte Euronics che, in occasione di un appuntamento come il Cyber Monday 2020, potrebbero fare la differenza. Partendo proprio da Huawei, abbiamo ad esempio dei sottocosto come quello relativo a Huawei P40 Lite E, che in queste ore viene proposto a 139 euro invece di 199 euro, arrivando in questo modo al 30% di sconto. Il produttore asiatico si distingue anche con Huawei FreeBuds Pro, in offerta a 139 euro invece di 179 euro, proponendoci il 22% di sconto.

Qualora siate orientati su altri produttori, tra iPhone e Samsung Galaxy avete l’imbarazzo della scelta con il Cyber Monday 2020 di Euronics. Basti pensare al prezzo fissato per iPhone 11 Pro, a 899 euro invece di 1189 euro, mentre iPhone SE 2020 risulta disponibile a 469 euro invece di 550 euro con il suo 14% di sconto. Interessante anche la proposta per AirPods 2019, acquistabile in queste ore a 129 euro invece di 179 euro, propendoci dunque il 27% di sconto.

Si assiste, infine, al rilancio di promozioni come quella pensata inizialmente per il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, a 499 euro, con il 25% di sconto, fino ad arrivare al Samsung Galaxy A31, a 189 euro invece di 319 euro. Qui, dunque, il Cyber Monday 2020 di Euronics offre il 40% di sconto. Che ne pensate delle promozioni trapelate stamane nello store online?