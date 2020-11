Quali saranno le migliori offerte per il Cyber Monday Amazon relative alla categoria smartphone? Già in questa domenica 28 novembre siamo in grado di anticipare quelle che saranno le occasioni certe messe in campo sullo store online per i brand Samsung Xiaomi e Huawei. La lunga settimana del Black Friday si concluderà in effetti solo alla mezzanotte di domani, dunque le promozioni per l’elettronica resteranno tali ancora per più di 24 ore, salvo esaurimento scorte, questo è chiaro.

Per quanto riguarda il brand Samsung, il Cyber Monday Amazon fa scendere in campo tutta la serie Galaxy del produttore. I dispositivi entry level e di fascia media sono praticamente tutti proposti con un forte sconto rispetto al prezzo di listino iniziale. Qualche esempio? Il Galaxy M11 è acquistabile solo a 159,90 euro, il Galaxy M21 a 179,90 euro e ancora il Galaxy M31 a 229,90 euro. Spazio anche al più accessoriato Galaxy M51 a 329,90 euro.

Offerta SAMSUNG Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere,... Galaxy M11 dispone di una batteria di lunga durata da 5.000 mAh e...

Il display Infinity-O da 6,4" HD+ e l’audio Dolby Atmos di Galaxy...

Offerta Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 3... Con la batteria da 6.000 mAh di Galaxy M21 puoi guardare un film o...

Vivi un'esperienza di visione completamente immersiva con il display...

Sempre nel Cyber Monday Amazon sono incluse anche le offerte per dispositivi Xiaomi. Tra queste di certo c’è quella dedicata allo Xiaomi Mi 10T nella sua versione in 5G, Il suo prezzo attuale non supera i 500 euro e ottiene già 100 euro di risparmio rispetto il suo valore iniziale di listino.

Mi 10T Pro - Smartphone 8+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon... Mi 10T Pro vanta un sensore AI da 108MP con OIS, la capacità di...

Mi 10T Pro vi porta nel 5G grazie al processore Qualcomm Snapdragon...

Anche le soluzioni del brand Huawei non potevano di certo mancare tra le occasioni previste per il Cyber Monday Amazon. In particolare anche nella giornata di lunedì 30 novembre sarà possibile fare risparmiare e non poco su alcuni smartphone. Ad esempio per il nuovissimo Huawei P Smart 2021 che viene proposto a poco meno di 200 euro, già con 30 euro di sconto sul valore di listino. Per finire anche un ambito accessorio come le Huawei FreeBuds3i Auricolari True Wireless In Ear con cancellazione Intelligente del Rumore sono a disposizione a meno di 70 euro.

Offerta HUAWEI P Smart 2021 Smartphone e AF13 Supporto Magnetico, SuperCharge... Con HUAWEI SuperCharge da 22.5 W, HUAWEI P Smart 2021 consente di...

L'ampia batteria da 5000 mAh collabora con l'algoritmo di risparmio...