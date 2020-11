Incredibile ma vero, le offerte Cyber Monday Mediaworld di questo lunedì 30 novembre riescono a fare addirittura meglio di quelle del Black Friday appena lasciato alle spalle. Ci sono in effetti almeno un tris di promozioni che investono gli iPhone (anche l’ultimissimo iPhone 12) e il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip degni di nota. Gli sconti per dispositivi recenti e top di gamma sono abbastanza rari in queste occasioni ma la catena di elettronica ha scelto di colpire a fondo con l’ultimo appuntamento dello shopping pre-natalizio di fine novembre e di certo farà parecchi proseliti.

La promozione del Cyber Monday Mediaworld che investe l’iPhone 12 lanciato solo in questo autunno riguarda il modello standard della generazione 2020, nella sua versione di memoria da 64 GB. Il prezzo attuale del melafonino è sceso a quota 879 euro con uno sconto sul valore di listino di 939 euro pari a ben 6′ euro. Lo stesso dispositivo è acquistabile in 20 rate da 43,95 euro.

Dopo l’offerta relativa all’ultimissimo iPhone 12, non poteva mancare quella relativa ad un dispositivo più datato come l’iPhone XR, in particolare nella sua versione da 128 GB. Per avere il melafonino di un paio di generazioni fa ma pur sempre validissimo, bisognerà spendere solo 579 euro e non più 789 euro, come da listino attuale. Anche in questo caso è possibile procedere al pagamento rateale, in 20 rate da 38,95 euro.

Il Cyber Monday Mediaworld non mette in vetrina solo gli iPhone ma anche il tanto apprezzato pieghevole Samsung Galaxy Z Flip. Il dispositivo foldable a conchiglia ha raggiunto il suo minimo storico di prezzo per la catena di elettronica in questo lunedì 30 novembre. La soluzione hardware è ben lontana dal suo valore di listino di 1599 euro e ora è in vendita a soli 999 euro con un sconto totale di ben 600 euro. Insomma, l’occasione è ghiotta per gli amanti del genere e di certo fino ad esaurimento scorte per una proposta che di certo potrebbe andare a ruba.