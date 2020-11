Arrivano anche da Esselunga alcune offerte particolarmente interessanti in ottica Black Friday 2020, con diversi smartphone proposti a condizioni migliori rispetto agli standard dello store. Dunque, non solo Amazon sotto la luce dei riflettori, come abbiamo avuto modo di constatare questa mattina attraverso un altro articolo, visto che diverse piattaforme stanno provando ad anticipare i tempi in vista della prossima settimana. Analizziamo, dunque, una selezione di occasioni interessanti per il pubblico italiano.

Il Black Friday 2020 arriva su Esselunga con tanti Huawei, Samsung Galaxy ed iPhone

Come stanno le cose con Esselunga oggi 20 novembre? Il fatto stesso che tiri aria di Black Friday 2020 lo si intuisce dal nome della campagna, considerando il fatto che siamo al cospetto dei cosiddetti “Black Days“. Si tratta di una campagna che avrà validità fino al 28 novembre, presentando al pubblico promozioni interessanti su device Huawei, iPhone e Samsung Galaxy. Attenzione anche al mondo Xiaomi, a testimonianza del fatto che questo marchio sia ormai trattato da diversi rivenditori qui da noi.

Provando ad esaminare alcune tra le offerte più interessanti con cui Esselunga ha deciso di condurci ufficialmente verso il Black Friday 2020, abbiamo in primis il cosiddetto Xiaomi Mi Band 4c a 9,95 euro. Passando al mercato smartphone, torna attuale il tanto apprezzato Huawei P30 Lite, considerando il fatto che lo store ha deciso di proporcelo a 179 euro. Come accennato prima, parentesi mobile anche per Xiaomi, ed in particolare per Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+128, che qui risulta disponibile a 229 euro.

Occhio poi a due tra i produttori più amati in Italia, se pensiamo che il Black Friday 2020 di Esselunga nei prossimi giorni si concentrerà anche su Samsung Galaxy S20 Plus, con una buonissima offerta a 599 euro, mentre con il mondo Apple ci potremo proiettare su iPhone SE 64 2020 a 429 euro e sull’iPhone 11 128 GB a 649 euro. Che ve ne pare?