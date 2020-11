Un’altra offerta del Black Friday 2020 anticipato di Amazon è quella di oggi 20 novembre relativa al Samsung Galaxy S20 FE, tra gli smartphone Android più chiacchierati del momento, in bene, ma purtroppo anche nel male (qualcuno, come vi abbiamo riportato in questo articolo, non si è risparmiato dal paragonarlo al Note 7, ritirato dal mercato per gli episodi di esplosione di cui si rese protagonista a suo tempo). Il discorso è tutt’altro differente per quanto concerne il Samsung Galaxy S20 FE (inutile anche dirvelo), i cui disturbi sono essenzialmente legati al touchscreen, che risponde male e lentamente agli input in alcuni casi.

Tornando al Black Friday 2020, ed a questa specifica offerta disponibile su Amazon oggi 20 novembre, il telefono viene proposto al prezzo di 649,90 euro, con spedizione gratuita (parliamo della versione italiana, nella colorazione ‘Cloud Navy’, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili tramite microSD). Il Samsung Galaxy S20 FE in questione viene venduto e spedito da Amazon, motivo in più per decidere di puntarci (in caso di problemi non imputabili a voi non avrete difficoltà dal farvi rimborsare entro i termini temporali prestabiliti, estesi fino al 31 gennaio 2021 in occasione delle festività natalizie ormai alle porte). Il risparmio rispetto al prezzo di listino del colosso di Seul è di 119,10 euro, non male considerando il fatto che si tratta di un dispositivo da poco lanciato sul mercato internazionale.

Non potevamo proprio voltarci dall’altra parte visto l’affare che vi si prospetta con l’offerta Amazon di oggi 20 novembre relativa al Samsung Galaxy S20 FE, in pieno clima Black Friday 2020. Potete trovare in questo articolo le altre proposte incentrate sui prodotti del colosso di Seul. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.