Il produttore asiatico aveva iniziato a distribuire l’aggiornamento alla One UI 3.1 sul Samsung Galaxy S20 FE pochi giorni fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo), salvo poi ritirarlo ad un tratto, rendendolo indisponibile al download. Come riportato da ‘SamMobile‘, il telefono è stato lanciato l’anno scorso con Android 10, ma due mesi fa ha ricevuto l’upgrade ad Android 11 con One UI 3.0. L’ultimo upgrade per il Samsung Galaxy S20 FE non è più disponibile via OTA o Smart Switch, anche se non è ancora chiaro il motivo per cui il colosso di Seul abbia ritirato l’aggiornamento.

Tuttavia, è possibile che il firmware avesse alcuni bug e che la società abbia preso questa decisione per risolvere la situazione (in genere le ragioni alle base del ritiro sono queste, anche se non possiamo sbilanciarci in assenza di una presa di posizione da parte dell’azienda). Vi ricordiamo che non più tardi del mese scorso l’azienda sudcoreana aveva ritirato l’aggiornamento alla One UI 3.0 del Samsung Galaxy S10, riprendendo poi il rilascio pochi giorni dopo. L’upgrade One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S20 FE è stato ampiamente diffuso nei mercati europei introducendo una serie di novità non da poco, come nel caso di Zoom Lock nell’app fotocamera e la possibilità di rimuovere i dati sulla posizione dalle foto durante la condivisione.

Il produttore asiatico potrebbe riprendere il rilascio dell’aggiornamento destinato al Samsung Galaxy S20 FE entro pochi giorni. Come avrete capito, non c’è di che preoccuparsi: il colosso di Seul riuscirà a sistemare la situazione in tempi brevi, come ha già fatto altre volte in passato. Se possedete questo smartphone ed avete fatto in tempo ad installare l’ultimo upgrade, per caso avete notato bug, calo di prestazioni o della durata della batteria? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.