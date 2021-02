Sono indicazioni indubbiamente interessanti ed incoraggianti quelle che arrivano in queste ore sul Samsung Galaxy S20 FE, in riferimento all’aggiornamento con One UI 3.1. Stando alle informazioni riportate non molto tempo fa sul nostro magazine, il produttore coreano aveva infatti sospeso la distribuzione dell’aggiornamento. I motivi specifici non sono mai stati ufficializzati, anche se alcuni utenti sui social avevano ipotizzato che l’upgrade avesse dato vita a problemi inerenti la durata della batteria.

Il mistero sul Samsung Galaxy S20 FE e sull’aggiornamento con One UI 3.1

Come riporta SamMobile, il mistero è fitto, in quanto il firmware originale non è stato ritirato a causa di problemi tecnici riscontrati con il Samsung Galaxy S20 FE. La questione relativa all’aggiornamento con One UI 3.1 dunque, è ancora oggi molto complessa, se pensiamo al fatto che quello nuovamente in distribuzione a partire da oggi 19 febbraio è ancora lo stesso pacchetto rispetto a quello della prima tornata. La mancanza di comunicazioni ufficiali sul tema, poi, fa il resto.

Per la cronaca, si tratta del firmware G781BXXU2CUB5, con un peso pari a 1,7 GB. Insomma, anche questo dettaglio resta invariato per i possessori di un Samsung Galaxy S20 FE. Motivo per il quale consiglio a tutti di prestare molta attenzione alla batteria. Sia per la semplice installazione del pacchetto software, sia per monitorare eventuali passi in avanti o indietro una volta installato l’aggiornamento in questione. Insomma, tutto lascia pensare che ad ore ci siano notifiche per il download via OTA anche in Italia.

Infine, tenete presente che il numero di build, tramite il quale possiamo giungere ad una semplice conclusione. L’aggiornamento di cui si parla tanto oggi 19 febbraio, infatti, si rivolge specificamente alla versione 5G del Samsung Galaxy S20 FE (SM-G781B). Qualora abbiate ricevuto la notifica, non esitate a commentare qui di seguito coi vostri primi feedback.