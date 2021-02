Arrivano interessanti segnali oggi 10 febbraio per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE. Tutto ruota attorno al rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 3.1, dopo che nel corso delle ultime settimane ci siamo concentrati soprattutto sulle offerte concepite dai vari store per il device in questione. Come stanno le cose? A breve, tutti potranno sfruttare il potenziale del pacchetto software, secondo le informazioni che sono trapelate questo mercoledì tramite gli addetti ai lavori.

Tutto pronto per l’utenza Samsung Galaxy S20 FE con aggiornamento One UI 3.1

A tal proposito, bisogna riportare alcuni dettagli forniti pochi minuti fa da Sammobile, secondo cui l’aggiornamento più atteso dal pubblico è attualmente disponibile in mercati selezionati. A tal proposito, vengono menzionati in modo esplicito i mercati di tutta Europa. Si parla a tal proposito di Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Romania, Spagna, Germania, Paesi nordici, Repubblica Ceca, Svizzera, Italia, Regno Unito, Francia, Slovenia, Baltico, Portogallo e Polonia. Insomma, le varianti prive di brandizzazioni ad ore riceveranno la tanto invocata notifica per procedere via OTA.

Cosa comporta il download dell’aggiornamento con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S20 FE? La fonte ci parla di Google Discover nella schermata iniziale, senza dimenticare la possibilità di aggiungere effetti di videochiamata in app di terze parti. Tra le altre specifiche del pacchetto software, poi, abbiamo anche la rimozione dei dati sulla posizione dalle foto e altro ancora. Infine, secondo il colosso coreano sono state apportate anche piccole modifiche all’interfaccia utente.

Dunque, ci sono tante buone ragioni per procedere immediatamente con l’installazione dell’aggiornamento con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S20 FE appena disponibile. A voi è già arrivata la notifica? Fateci sapere, lasciando un commento qui di seguito che potrebbe rivelarsi prezioso per tutti.