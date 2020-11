Non ha risolto i problemi al touchscreen dei Samsung Galaxy S20 FE il terzo aggiornamento consecutivo che il dispositivo ha ricevuto a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro. Un vero dispiacere, visto che parliamo di un di terminale strutturato con criterio, ma che in realtà, come riportato da ‘SamMobile‘, mette a nudo tutta l’inesperienza del colosso di Seul nella realizzazione di telefoni di punta a prezzi competitivi.

Il Samsung Galaxy S20 FE offre la protezione IP, è molto scattante, vanta un comparto fotografico di eccellenza, include uno schermo con aggiornamento di refresh rate a 120Hz (da poter scalare all’occorrenza a range inferiori per non impattare troppo sulla durata della batteria), anche se manca di alcune funzionalità (come il jack per le cuffie da 3.5mm). Il fastidio più grande arriva, però, dai problemi al touchscreen che affliggono alcune unità, generando input tattili irregolari o mancate risposte dello schermo. Gli smartphone sono sicuramente meraviglie ingegneristiche complesse, e che pertanto possono facilmente imbattersi in bug e comportamenti indesiderati. Non sono rari i problemi affrontanti dagli utenti di un qualsiasi dispositivo che possono essere facilmente risolto con un aggiornamento del firmware. Speravamo che l’azienda asiatica facesse altrettanto con i problemi al touchscreen del Samsung Galaxy S20 FE, eliminando le imperfezioni purtroppo ancora presenti (le ultime patch di sicurezza di novembre 2020 sembrano aver migliorato le cose, ma non può considerarsi del tutto risolutivo).

Agli occhi di molti proprietari il disturbo fanno apparire il device pessimo quanto lo fu il Note 7, conferendogli una reputazione tutt’altro che lusinghiera. Possiamo solo sperare che il colosso di Seul risolva in qualche modo, così da mettere a tacere il malcontento del pubblico (sia che si tratti di un disguido software che di un guasto hardware). Siete d’accordo, oppure pensate si stia un po’ andando oltre?