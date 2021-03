Ci sono segnali importanti da cogliere questa mattina, a proposito dell’imminente arrivo sul mercato di una nuova versione del Samsung Galaxy S20 FE. A quanto pare, infatti, ci sarebbe un’ulteriore certificazione ottenuta dal colosso coreano, utile per prevedere cosa avverrà nel corso delle prossime settimane. Poche le certezze al momento. Tra queste, il fatto che il device potrà contare da subito sulla presenza dell’aggiornamento con Android 11, dopo la ripresa dei lavori riscontrata a febbraio con il modello standard di questa famiglia.

Cosa sappiamo sulla nuova versione del Samsung Galaxy S20 FE

Le prime informazioni riguardanti la variante extra del Samsung Galaxy S20 FE, come al solito, ci arrivano da SamMobile. La fonte, infatti, ha menzionato alcuni indizi relativi alla sua esistenza, quanto pare individuati grazie ai feedback di Wi-Fi Alliance. Si evidenzia, sotto questo punto di vista, che la scorsa settimana sia stato approvato un nuovo telefono Galaxy con numero di modello SM-G780G. Un segnale chiaro, in merito alle nuove strategie di marketing da parte del produttore coreano.

Provando a scendere maggiormente in dettagli ed immaginando le prospettive a medio termine, il numero del modello SM-G780G, che stamane possiamo associare alla nuova versione del Samsung Galaxy S20 FE, dovrebbe corrispondere a una variante LTE. Tanto basta per affermare che, probabilmente, lo smartphone in questione sia destinato a pochi mercati selezionati. Dunque, al momento è impossibile prevedere se il dispositivo verrà commercializzato o meno qui in Italia.

In attesa di conoscere anche il Galaxy S21 FE, già confermato dall’azienda, al momento sappiamo che le nuove misteriose varianti del prodotto abbiano ottenuto non una, ma un totale di tre approvazioni dalla Wi-Fi Alliance per i numeri di modello. Avremo infatti, il Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G, SM-G780G / DS e SM-G780G / DSM.